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馬斯克上任後擬廢「日光節約時間」…但決定權在國會

記者顏伶如／綜合報導
麻州一名勞工正在清潔大尺寸時鐘的表面。馬斯克發文表示將考慮廢除日光節約時間，讓民眾鳥不必再為調時鐘而煩惱。(美聯社)
麻州一名勞工正在清潔大尺寸時鐘的表面。馬斯克發文表示將考慮廢除日光節約時間，讓民眾鳥不必再為調時鐘而煩惱。(美聯社)

華盛頓郵報3日報導，總統當選人川普再次執政時，科技富豪馬斯克(Elon Musk)、企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)率領的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)，將考慮廢除在美實施已有百年歷史的日光節約時間(daylight saving time)。

馬斯克與拉馬斯瓦米日前都在社群媒體透露有意取消日光節約時間，但未說明具體作法。

馬斯克上周在社群媒體X發文寫道：「看來民眾希望廢除惱人的調時鐘。」馬斯克發文附上網友提供的網路民調網址，調查結果指出絕大多數受訪者都希望取消日光節約時間。

每年3月將時鐘撥快一小時進入日光節約時間，到了11月則把時鐘撥回一小時的規定，旨在讓民眾上班時段能接觸到更多陽光充足的時間，但撥時鐘導致生理時鐘出現「時差」卻常發生早晨起床精神不濟、遲到，甚至某些公共健康問題。

拉馬斯瓦米發文回應馬斯克：「這很沒效率，要解決很容易。」

報導指出，川普上台之後，白宮對於取消日光節約時間看法如何仍有待觀察，但日光節約時間實施與否的決定權在於國會，而非行政部門。過去幾年裡，挑戰日光節約時間的法案在國會都沒能成功。

共和黨猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)在X發文詢問馬斯克是否想要終止每年調時鐘的措施，馬斯克11月27日回覆：「是的。」

兩黨國會議員先前曾經推動立法希望永久停留在日光節約時間，不要再把時鐘調回一小時。民主黨籍麻州聯邦參議員馬基(Edward Markey)發表聲明說：「調時鐘對一個正在行進中的國家來說，真的沒有道理。」他說：「但我們需要固定的日光節約時間，傍晚時分能有更多陽光，好讓民眾可以完成更多事情。」

報導指出，出身美國中央地帶的國會議員經常反對取消日光節約時間，理由是如果固定讓時鐘調快一小時，印地安納波里斯(Indianapolis)、底特律等城市冬季要等到上午9時過後才能看到日出。

佛州一名女子在海岸邊健走。馬斯克發文表示將考慮廢除日光節約時間，議員也反映希望傍...
佛州一名女子在海岸邊健走。馬斯克發文表示將考慮廢除日光節約時間，議員也反映希望傍晚時分能有更多陽光。(美聯社)

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