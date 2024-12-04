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政府效率部貼文：非法移民去年花1507億公帑

記者顏伶如／綜合報導
圖為從德州入境的無證客。馬斯克在將領導的政府效率部X帳號發文表示「光是在2023年裡，非法移民就花掉納稅人1507億元。」(路透)
圖為從德州入境的無證客。馬斯克在將領導的政府效率部X帳號發文表示「光是在2023年裡，非法移民就花掉納稅人1507億元。」(路透)

科技富豪馬斯克(Elon Musk)即將領導的川普2.0政府新部門政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)，官方帳號3日在社群網站X發文寫道：「光是在2023年裡，非法移民就花掉納稅人1507億元。」

政府效率部經常在X平台帳號發表政府浪費公帑的實例，提供經過通膨調整後的重大支出項目比較，例如二戰時期的原子彈祕密計畫「曼哈頓計畫」(Manhattan Project)花費300億，興建胡佛水壩(Hoover Dam)開銷為10億。

馬斯克3日也在X平台發文寫道：「非法移民開銷的規模，令人嘆為觀止。」

新聞周刊(Newsweek)3日報導，政府效率部X平台帳號提供數據如果準確，聯邦政府花在非法移民的開銷，數額直逼其他部會的重要項目。財務智庫機構「彼得森基金會」(Peter G. Peterson Foundation)指出，政府花在退役美軍與家屬的收入穩定計畫，2023年規模為1510億元。

根據無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)統計，2023年美國國防支出為8203億元，1507億約占19%，2023聯邦政府總支出為6.1兆，1507億約占2.4%。

政府效率部X帳號引述的1507億來自保守派組織「美國移民改革聯盟」(Federation for American Immigration Reform，FAIR)2023年3月研究報告。報告指出，政府花在無證移民的福利、醫療開銷持續上漲，與無證移民有關的教育、司法執法項目的支出同樣增加。

有網友在政府效率部X帳號發文底下留言說：「除了永無止境的浪費之外，1500億的花費就是川普能夠當選的原因。」另一名網友說：「政府效率部真的要來好好整頓。」

非法移民 馬斯克 聯邦政府

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