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杜魯多憂關稅毀加國經濟 川普揶揄：來當美第51州

編譯徐榆涵、陳韻涵／綜合報導
加拿大總理杜魯多(右)日前飛佛州與總統當選人川普討論關稅等問題。杜魯多稱新關稅會毀掉加拿大經濟，川普回應「若加拿大會因此毀滅，不如成為美國第51州」。(路透)
加拿大總理杜魯多(右)日前飛佛州與總統當選人川普討論關稅等問題。杜魯多稱新關稅會毀掉加拿大經濟，川普回應「若加拿大會因此毀滅，不如成為美國第51州」。(路透)

加拿大總理杜魯多上月29日飛抵佛羅里達州會晤總統當選人川普，討論關稅和移民等問題。杜魯多當時告訴川普，徵收25%的關稅會毀掉加拿大經濟，川普直接回應，若加拿大會因此毀滅，不如成為美國第51州。加拿大公安部長勒布朗(Dominic LeBlanc)3日表示，川普只是「開玩笑」，表明兩國關係良好。

福斯新聞報導，在川普揚言要對加拿大徵收25%的關稅後，杜魯多旋即前往美國佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)會見川普，討論關稅、邊境安全以及貿易逆差等問題。

知情人士透露，川普的態度雖然友善，但也對加拿大提出非常直接的要求。

當話題談到美國對加拿大的貿易逆差時，川普表示，美加的貿易逆差逾1000億元，若加拿大不能解決邊境問題和貿易逆差，那他上任首日就會對所有加拿大商品徵收25%的關稅。

杜魯多回應，這麼做會直接毀掉加拿大經濟；川普則表示，「所以，你們國家要靠從美國搶1000億元才能活下去？那不如讓加拿大成為美國的第51州。」

消息人士說，杜魯多和其他人聽了都有點尷尬地笑出來，但川普繼續說，他覺得「總理」這個頭銜聽起來確實不錯，但杜魯多也可以當第51州的「州長」。

川普還對杜魯多說，若他不能在不損害美國利益的情況下解決他的要求，那也許真的該考慮加入美國，而他可以當州長。

消息人士表示，這段對話引起不少笑聲，但川普表達得很清楚，他希望在明年1月20日之前看到改變。

最後，加拿大代表團形容這場近三小時的晚宴「非常友好和積極」，未再提到第51州的事。

美聯社報導，加拿大公共安全部長勒布朗(Dominic LeBlanc)3日表示，川普建議加拿大成為美國第51州是「開玩笑」。

勒布朗在渥太華告訴記者：「(川普)總統在講笑話，揶揄我們。當然，在此議題上，絕非嚴肅的評論。」

勒布朗將那場會晤描述為美國感恩節周末在佛州總統寓所舉行的三小時社交晚宴，「談話輕鬆」。

勒布朗形容美加關係熱情且誠懇，並表示「總統能和我們開這樣的玩笑」，表明兩國關係良好。

總統當選人川普說出「加拿大不如成為美國第51州」之語後，3日在「真實社群」平台發...
總統當選人川普說出「加拿大不如成為美國第51州」之語後，3日在「真實社群」平台發布AI生成照片，圖中他站在山頂遠望，旁邊插著加拿大國旗，貼文寫著「哦，加拿大！」。(取自「真實社群」平台)

川普3日延續這個笑話，在社群平台「真實社群」(Truth Social)發布一張人工智慧(AI)生成、他站在山頂遠望的照片，旁邊插著一面飄揚的加拿大國旗，標題寫著「哦，加拿大！」AI生成照片中遠方的山峰，不是任何一座真實的山峰，但與瑞士著名的馬特洪峰相似。

加拿大 川普 杜魯多

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