參議員葛理漢：川普想在就職前 敲定加薩停火與釋放人質協議

共和黨南卡州聯邦參議員葛理漢近日受訪釋出訊息，表示川普盼能在明年1月就職前解決以哈達成停火與人質獲釋的協議。(美聯社)

南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)接受華府政治網站Axios訪問表示，候任總統川普 希望在2025年1月20日就職之前，看到巴勒斯坦加薩 地區的停火和釋放人質協議。

Axios指出，達成加薩走廊協議是待退拜登總統在任最後兩個月期間的最優先事項之一，但最近幾周缺乏任何明顯的進展，意味著此事可能落在川普的身上。而以色列官員相信，川普政府可能會對加薩走廊採取不同的做法，特別是在以哈戰爭「日後」將變成什麼樣的局面。

不過，經常與川普交談，並且就特別有關中東的外交政策提供建議的葛理漢表示，川普希望盡快達成釋放人質與結束戰爭的協議，最好在他就任之前，「川普比以往任何時候都更加堅定要釋放人質，並支持人質協議在內的停火，他希望現在就看到這個局面的發生」。

葛理漢表示，「我希望以色列和該區域的人知道，川普關注人質議題，他希望殺戮停止與戰鬥結束」，接著補充指出，「我希望川普總統與拜登政府將在政權交接期間共同努力，以釋放人質與達成停火」。

Axios在11月29日報導，葛理漢是在11月二度出訪中東回國後受訪，此行則會晤沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德(MBS)和以色列總理內唐亞胡。葛拉漢聲稱，川普需要加薩走廊的協議，才能專注於該區域的關鍵外交政策目標，例如以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化，以及針對伊朗的區域聯盟。

此外，葛理漢也反對以國財政部長斯莫特里奇(Bezalel Smotrich)等強硬派提出的無限期占領加薩提議。

斯莫特里奇近日表示，隨著川普即將上任，以色列有機會「鼓勵自願移民」，這將大幅減少加薩的巴勒斯坦人口。但葛理漢指出，「我認為他應該和川普談談，聽聽他(川普)想要什麼。如果你沒有跟他談過，我不會替他講話」。

葛理漢接著指出，任何沙烏地阿拉伯和以色列的和平協議都將必須納入巴勒斯坦內容，「針對哈瑪斯的最保險政策不是以色列再次占領加薩，而是對巴勒斯坦社會改革，唯一能夠做到這件事的是阿拉伯國家，」

葛理漢也認為，由於川普勝選，該區域的外交會容易得多，原因是人們怕他，「如果你是個壞蛋，而且不怕川普，那麼你也是個笨蛋，壞蛋和笨蛋都撐不長久」。