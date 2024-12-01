赦免國會暴亂者 川普選後能兌現嗎？已遭定罪的被告不安
川普選前一再聲稱2021年1月6日國會暴亂分子是「愛國者」及「政治犯」，承諾若當選會赦免他們；然而選後迄今仍未聽到他在這方面的片言隻語，讓已定罪及正遭到起訴的眾多被告大為恐慌。
聯邦檢察官辦公室最新統計，共有1532人因國會暴亂被起訴，其中571人被控攻擊、阻撓或妨礙執法人員，超過940人承認控罪，另有195人被判有罪，因此都期望川普履行承諾。
尤其是川普過渡團隊暗示並非「一刀切」全面赦免，更加劇了他們的焦慮。即將出任白宮新聞秘書的李維特(Karoline Leavitt)在聲明說，「川普總統將根據具體情況做出赦免決定」。「具體情具體分析況」的含義，即時引起川粉和被告的激烈爭議及不安。
對於川普的緘默，負責案件的聯邦法官也只能猜測他的計畫，在此情況下大多同意檢察官繼續展開檢控行動。
不少被告是川普的死忠分子，紛紛在社媒X平台上大吐苦水。
其中為人熟悉的川普盟友斯特拉卡(Brandon Straka)在認罪後被判在家監禁三個月，他發文表示他們已遭受了四年的痛苦，許多人仍處於不穩定及恐懼之中，認為即使來自高層的一句保證，對他們來說會有很大幫助，沉默只會加劇焦慮。
川普的發言人張振熙(Steven Cheung，前譯史蒂芬·張)沒有回應川普可能赦免的範圍，而是要求媒體重看川普在競選期間的言論。
川普在一場造勢集會台上，前面標語牌寫著「川普會解決這個問題！」(Trump Will Fix It!)，換言之沒有說明如何解決。
另方面，川普在國會的兩位盟友、喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)及亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)，再次呼籲全面赦免。但川普內定的司法部長邦迪(Pam Bondi)迄今沒有公開談論有關問題，也沒有說明是否同意川普對國會暴亂的看法。
上一則
參議員葛理漢：川普想在就職前 敲定加薩停火與釋放人質協議
下一則
FB留言