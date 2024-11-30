我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區感恩節驚魂 愛車與4歲女兒被劫 警方迅速追回

爭議不亞於蓋茨 川普欽點前國安官員巴特爾任FBI局長

川普忘記上次教訓？遷移華府聯邦工作 離職潮恐再現

編譯潘勛／即時報導
川普第一任期曾把內政部屬下的聯邦土地管理局從華府搬到科羅拉多州。(路透)
川普第一任期曾把內政部屬下的聯邦土地管理局從華府搬到科羅拉多州。(路透)

美國總統當選人川普在競選時宣示，他若再當選總統，將把數萬個聯邦政府工作搬出「華盛頓沼澤」，改到「充滿愛國志士的地方」，藉此手段來粉碎「深層政府」，但他可能忘了第一任時把聯邦土地管理局(Bureau of Land Management)搬到2000哩外的科羅拉多州，結果造成資深員工流失，因後勤小問題引起行政堵塞的往事。

有線電視新聞網(CNN)報導，六位聯邦土地管理局前任和現任員工指出，搬遷該局造成有經驗員工出走，包括當時的局長，可能還傷害到川普當時的施政，因此變成毫無生產力的亂搞。

拜登政府的聯邦土地管理局長史東曼寧(Tracy Stone-Manning)表示，把該局往西搬遷造成「極大破壞」，適足以充當教訓，供川普下屆政府參考。她表示，全國本可以、本應該著重於該局的工作，為公共土地及人民著想，但造成數年的機會成本，結果變成把心血放在重建該局，目前還在設法把破碎的土地管理局拼湊回來。

但也有前川普政府官員駁斥這項批評，表示那次搬遷提升了效率，而且吸引到本來就無意搬去華府的求職者；畢竟華府的生活成本比新址科州大章克辛市(Grand Junction)要高得多。此外有些該局前員工表示，搬去科州讓局方人員與當地政府官員，打造出更好關係，更熟悉該局管理的龐大公地。

只是史東曼寧的說法，呼應了政府稽核處(Government Accountability Office)2021年的報告，認為那次搬遷，造成土地管理局不到一年時間，空出職缺接近三倍。必須搬家的176位員工裡只有41人接受調派，其餘的人都離職了。

那次搬家也讓該土地管理局與國會、其他聯邦部會局處的關係錯綜複雜起來，華府與大章克辛市之間沒有直飛班機；一些消息人士透露，結果便是兩年多花了約2000萬元差旅成本。

拜登政府2021年宣布要把土地管理局總部搬回華府，造成一些消息人士形容的乒乓效應，有些員工卡在其中，而川普下次執政時又要搬過來，浪費時間與金錢在做相同的事。

川普 華府 拜登

上一則

求情沒用？加國總理急來美會晤川普 難撼動關稅大刀

延伸閱讀

求情沒用？加國總理急來美會晤川普 難撼動關稅大刀

求情沒用？加國總理急來美會晤川普 難撼動關稅大刀
川普爭議人事又一樁 提名親家公庫許納任駐法大使

川普爭議人事又一樁 提名親家公庫許納任駐法大使
專家之眼╱川普—世界的主要矛盾

專家之眼╱川普—世界的主要矛盾
中俄等金磚國家若削弱美元 川普揚言祭100%關稅

中俄等金磚國家若削弱美元 川普揚言祭100%關稅

熱門新聞

總統當選人川普以非法移民和毒品氾濫為由，宣布拿中加墨商品的關稅開刀；他25日傍晚表示，上任後將針對所有中國大陸進口商品加徵10%的關稅，此外，墨西哥與加拿大進口美國的所有商品要加徵25%關稅。(路透)

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

2024-11-25 19:50
范斯(右一)與妻子烏莎·范斯帶著女兒在選舉日前往投票。(美聯社資料照)

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

2024-11-24 13:42
候任總統川普宣布上台後將對所有中國進口商品加徵10%關稅，所有墨西哥、加拿大進口商品加徵25%關稅，有七大項目首當其衝。(美聯社)

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

2024-11-26 10:24
川普在競選期間揚言對中國拉高關稅至60%。（路透）

非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的

2024-11-26 09:55
川普政府上台後將執行大規模遣返無證客，令走線來美的眾多華人也風聲鶴唳，憂心忡忡。圖為芝加哥華埠。(記者劉梓祁／攝影)

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

2024-11-28 09:01
川普助理哈波（中）今年3月陪同川普出庭。(路透)

「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

2024-11-26 01:30

超人氣

更多 >
3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂

3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂
陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢

陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失