川普忘記上次教訓？遷移華府聯邦工作 離職潮恐再現
美國總統當選人川普在競選時宣示，他若再當選總統，將把數萬個聯邦政府工作搬出「華盛頓沼澤」，改到「充滿愛國志士的地方」，藉此手段來粉碎「深層政府」，但他可能忘了第一任時把聯邦土地管理局(Bureau of Land Management)搬到2000哩外的科羅拉多州，結果造成資深員工流失，因後勤小問題引起行政堵塞的往事。
有線電視新聞網(CNN)報導，六位聯邦土地管理局前任和現任員工指出，搬遷該局造成有經驗員工出走，包括當時的局長，可能還傷害到川普當時的施政，因此變成毫無生產力的亂搞。
拜登政府的聯邦土地管理局長史東曼寧(Tracy Stone-Manning)表示，把該局往西搬遷造成「極大破壞」，適足以充當教訓，供川普下屆政府參考。她表示，全國本可以、本應該著重於該局的工作，為公共土地及人民著想，但造成數年的機會成本，結果變成把心血放在重建該局，目前還在設法把破碎的土地管理局拼湊回來。
但也有前川普政府官員駁斥這項批評，表示那次搬遷提升了效率，而且吸引到本來就無意搬去華府的求職者；畢竟華府的生活成本比新址科州大章克辛市(Grand Junction)要高得多。此外有些該局前員工表示，搬去科州讓局方人員與當地政府官員，打造出更好關係，更熟悉該局管理的龐大公地。
只是史東曼寧的說法，呼應了政府稽核處(Government Accountability Office)2021年的報告，認為那次搬遷，造成土地管理局不到一年時間，空出職缺接近三倍。必須搬家的176位員工裡只有41人接受調派，其餘的人都離職了。
那次搬家也讓該土地管理局與國會、其他聯邦部會局處的關係錯綜複雜起來，華府與大章克辛市之間沒有直飛班機；一些消息人士透露，結果便是兩年多花了約2000萬元差旅成本。
拜登政府2021年宣布要把土地管理局總部搬回華府，造成一些消息人士形容的乒乓效應，有些員工卡在其中，而川普下次執政時又要搬過來，浪費時間與金錢在做相同的事。
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