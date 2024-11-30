川普忘記上次教訓？遷移華府聯邦工作 離職潮恐再現

川普第一任期曾把內政部屬下的聯邦土地管理局從華府搬到科羅拉多州。(路透)

美國總統當選人川普 在競選時宣示，他若再當選總統，將把數萬個聯邦政府工作搬出「華盛頓沼澤」，改到「充滿愛國志士的地方」，藉此手段來粉碎「深層政府」，但他可能忘了第一任時把聯邦土地管理局(Bureau of Land Management)搬到2000哩外的科羅拉多州，結果造成資深員工流失，因後勤小問題引起行政堵塞的往事。

有線電視新聞網(CNN)報導，六位聯邦土地管理局前任和現任員工指出，搬遷該局造成有經驗員工出走，包括當時的局長，可能還傷害到川普當時的施政，因此變成毫無生產力的亂搞。

拜登 政府的聯邦土地管理局長史東曼寧(Tracy Stone-Manning)表示，把該局往西搬遷造成「極大破壞」，適足以充當教訓，供川普下屆政府參考。她表示，全國本可以、本應該著重於該局的工作，為公共土地及人民著想，但造成數年的機會成本，結果變成把心血放在重建該局，目前還在設法把破碎的土地管理局拼湊回來。

但也有前川普政府官員駁斥這項批評，表示那次搬遷提升了效率，而且吸引到本來就無意搬去華府 的求職者；畢竟華府的生活成本比新址科州大章克辛市(Grand Junction)要高得多。此外有些該局前員工表示，搬去科州讓局方人員與當地政府官員，打造出更好關係，更熟悉該局管理的龐大公地。

只是史東曼寧的說法，呼應了政府稽核處(Government Accountability Office)2021年的報告，認為那次搬遷，造成土地管理局不到一年時間，空出職缺接近三倍。必須搬家的176位員工裡只有41人接受調派，其餘的人都離職了。

那次搬家也讓該土地管理局與國會、其他聯邦部會局處的關係錯綜複雜起來，華府與大章克辛市之間沒有直飛班機；一些消息人士透露，結果便是兩年多花了約2000萬元差旅成本。

拜登政府2021年宣布要把土地管理局總部搬回華府，造成一些消息人士形容的乒乓效應，有些員工卡在其中，而川普下次執政時又要搬過來，浪費時間與金錢在做相同的事。