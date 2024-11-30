川普不演了？ 選前切割…選後延攬「2025計畫」6智囊入閣

川普在競選期間與「2025計畫」保持距離，當選後已提名與該計畫相的許多人出任要職。(美聯社)

總統當選人川普 選前與右派執政藍圖「2025計畫」(Project 2025)切割，不過新內閣名單至少有六人是「2025計畫」重要智囊，負責未來聯邦預算、情報蒐集、大規模驅離非法移民 等川普多項主要政見。

根據紐約時報報導，川普選前宣稱「2025計畫」諸多政策荒謬，甚至與副總統賀錦麗辯論時，信誓旦旦表示「不會讀這本書」，擺明與「2025計畫」切割。

不過當選後的川普立場180度大轉變，延攬多名「2025計畫」重要人士入閣。監督組織Accountable.US執行總監卡爾克(Tony Carrk)直言：「川普卸下所有偽裝，正與右翼人士攜手合作，制定他在大選期間全盤否認的政策。」

民主黨人與監督機構質疑川普新政府要利用「2025計畫」擴大行政權，以政治忠誠取代公務體系，不過準白宮 發言人李維特(Karoline Leavitt)發布聲明強調，川普與「2025計畫」從未有過任何關係。

川普任命「2025計畫」重要智囊伏特(Russell Vought)擔任白宮管理與預算局(Office of Management and Budget)局長，伏特強調所有內閣成員應將自己視為「總統思想近似者」並全力捍衛指揮官的聲譽。

川普還任命米勒(Stephen Miller)擔任負責政策的白宮副幕僚長、任命霍曼(Thomas Homan)出任「邊境沙皇」，將負責執行川普大規模驅逐非法移民的重大政策。

另外被川普點名擔任聯邦傳播委員會(FCC)主席的卡爾(Brendan Carr)在「2025計畫」把矛頭對準「大型科技業」，主張取消對社交媒體豁免保護，加強對谷歌(Google)、臉書(Facebook)和YouTube等的監管；還有前駐荷蘭大使霍克斯特拉(Pete Hoekstra)出任駐加拿大大使以及前國家情報總監拉特克利夫(John Ratcliffe)出任中情局(CIA)局長。

民主黨全國委員會(DNC)發言人弗洛伊德(Alex Floyd)指出：「川普對國人說了數個月謊話後，已經摘下面具，他正在籌組『2025計畫』內閣，從上任第一天起就走上危險道路。」