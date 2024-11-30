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川普擬擴大「教育選擇權」 部分紅州選民卻不埋單

記者顏伶如／綜合報導
總統當選人川普競選期間表示，上台之後將擴大「教育選擇權」(school choice)，讓家長擁有更多選校權利。(美聯社)
總統當選人川普競選期間表示，上台之後將擴大「教育選擇權」(school choice)，讓家長擁有更多選校權利。(美聯社)

總統當選人川普競選期間表示，上台之後將擴大「教育選擇權」(school choice)，讓家長擁有更多選校權利，並且用公立預算補助私立學校或成立於傳統學區之外的其他選項。華爾街日報(WSJ)29日報導，川普政策面臨某些紅州選民抗拒，共和黨議員與選民對於「教育選擇權」看法分歧。

報導指出，今年大選時，「教育選擇權」公投在三個州表決失敗，其中肯塔基、內布拉斯加兩州是支持川普的共和黨鐵票倉。調查顯示，許多共和黨支持者說，雖然對公立學校推動「覺醒」(woke)運動感到不滿，但對於自己孩子就讀的當地公立學校卻很喜歡。

支持「教育選擇權」政策的共和黨議員、保守派倡議團體及家長認為，用公立經費補助私立學校及傳統教育體制之外的其他選項，能讓家長對於兒女的教育選擇有更多自主權。教師工會、民主黨人士及某些公立學校學生家長則說，發送教育券(school vouchers)讓民眾送小孩上私立學校，將導致公立學校失去重要資源。

印地安納大學(Indiana University)教育系教授魯本斯基(Christopher Lubienski)說，在今年之前，曾有16次「教育選擇權」公投，其中14次表決失敗。

魯本斯基說，政治人物喜歡討論「教育選擇權」，「但選民通常斷然拒絕」。

川普尚未說明如何落實「教育選擇權」政見，但倡議人士正在推動名稱為「兒童教育選擇法案」(Educational Choice for Children Act)的草案。草案內容包括聯邦政府每年提供最多100億元的抵稅優惠給為私立學校提供獎學金的組織。

川普提名的教育部長麥克曼(Linda McMahon)雖然缺乏教育經歷，但長期以來支持「教育選擇權」。川普第一任期的教育部長蓓西．狄弗斯(Betsy DeVos)曾推動「教育選擇權」立法，但由於面臨來自民主黨甚至某些共和黨員質疑，在國會並無進展。

共和黨在某些州推動「教育選擇權」收穫較佳，亞利桑納州如今便為每名學童提供數千元經費，讓家長可以送孩子上私立學校或有別於體制內公立學校的其他上學選項。

在肯塔基州，共和黨推動的「教育選擇權」立法後來被法院駁回，理由是州憲禁止公立學校預算改為私立學校或特許學校(charter schools)用途。共和黨居多數的肯州議會推動修改州憲，但11月5日選舉遭到三分之二選民投票拒絕。

共和黨 川普 公立學校

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