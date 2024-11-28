曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

民主黨總統候選人賀錦麗競選團隊的核心高層普洛夫在播客節目中表示，內部民調與外界民調不一致，內部民調顯示賀錦麗沒有領先過對手川普。(取自Ｘ平台)

副總統賀錦麗 競選團隊的高層顧問普洛夫(David Plouffe)26日指出，前陣子賀錦麗代表民主黨 競選總統時，競選內部民調 顯示賀錦麗聲勢一直落後於共和黨總統當選人川普，與公開民調指出她有所領先並不相符；競選團隊原本指望關鍵州的獨立選民能出來力挺賀錦麗，結果希望落空。

福斯新聞網(Fox News)27日報導，普洛夫26日在「播客拯救美國」(Pod Save America)節目上透露此事。但民主黨全國代表大會財務委員會成員李琳蒂(Lindy Li，譯音)受訪時表示，她們做為賀錦麗支持者從未被告知此事，只聽說賀錦麗肯定有勝選的機會，都被蒙在鼓裡。

李琳蒂表示，工作團隊被告知，不僅有勝選機會，她本人就獲告知賓州情勢大好，己方可望斬獲3到4個搖擺州；還有到了選情之夜，競選團隊告知，愛阿華州即將勝出。

普洛夫原本是前總統歐巴馬的核心助理之一。他日前上另一位前總統歐巴馬幕僚主持的「播客拯救美國」表示，選舉投票日民主黨並未取得期盼的突破；「我想這讓大家吃驚，原因在一些公開民調9月下旬、10月上旬出爐，指出賀錦麗有所領先，但內部民調從未出現過領先的情況」。

他說，「民主黨要贏得戰場州真的很難；讓我們看看賓州：25%的選民是自由派，大約34%是保守派」，普洛夫說，「因此，在每個搖擺州，保守派都比自由派多。」

賀錦麗競選團隊高級核心四人幫25日現身該播客節目，檢討他們認為何以輸掉大選的原因；他們分別是普洛夫、競選團隊經理狄隆(Jen O'Malley Dillon)、競選顧問福爾克斯(Quentin Fulks)和卡特(Stephanie Cutter)。

這四位高階顧問選戰時顯然明白，賀錦麗民調一直落後，但似乎不讓其他相關人員得悉，包括向金主募款的工作人員如李琳蒂。

李琳蒂表示，選戰團隊隱晦這種資訊「絕對不正常」，她由大學畢業十多年了，一直從事選務工作，所以認為絕對不正常。

李琳蒂表示，選舉結果對一些偶爾捐款的人來說，他們的感受會是破口大罵，原因不在川普出奇地擊敗賀錦麗，而在川普勝幅之大；結果差距並非兩人得票很接近，而是賀錦麗明確落敗。