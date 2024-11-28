曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
副總統賀錦麗競選團隊的高層顧問普洛夫(David Plouffe)26日指出，前陣子賀錦麗代表民主黨競選總統時，競選內部民調顯示賀錦麗聲勢一直落後於共和黨總統當選人川普，與公開民調指出她有所領先並不相符；競選團隊原本指望關鍵州的獨立選民能出來力挺賀錦麗，結果希望落空。
福斯新聞網(Fox News)27日報導，普洛夫26日在「播客拯救美國」(Pod Save America)節目上透露此事。但民主黨全國代表大會財務委員會成員李琳蒂(Lindy Li，譯音)受訪時表示，她們做為賀錦麗支持者從未被告知此事，只聽說賀錦麗肯定有勝選的機會，都被蒙在鼓裡。
李琳蒂表示，工作團隊被告知，不僅有勝選機會，她本人就獲告知賓州情勢大好，己方可望斬獲3到4個搖擺州；還有到了選情之夜，競選團隊告知，愛阿華州即將勝出。
普洛夫原本是前總統歐巴馬的核心助理之一。他日前上另一位前總統歐巴馬幕僚主持的「播客拯救美國」表示，選舉投票日民主黨並未取得期盼的突破；「我想這讓大家吃驚，原因在一些公開民調9月下旬、10月上旬出爐，指出賀錦麗有所領先，但內部民調從未出現過領先的情況」。
他說，「民主黨要贏得戰場州真的很難；讓我們看看賓州：25%的選民是自由派，大約34%是保守派」，普洛夫說，「因此，在每個搖擺州，保守派都比自由派多。」
賀錦麗競選團隊高級核心四人幫25日現身該播客節目，檢討他們認為何以輸掉大選的原因；他們分別是普洛夫、競選團隊經理狄隆(Jen O'Malley Dillon)、競選顧問福爾克斯(Quentin Fulks)和卡特(Stephanie Cutter)。
這四位高階顧問選戰時顯然明白，賀錦麗民調一直落後，但似乎不讓其他相關人員得悉，包括向金主募款的工作人員如李琳蒂。
李琳蒂表示，選戰團隊隱晦這種資訊「絕對不正常」，她由大學畢業十多年了，一直從事選務工作，所以認為絕對不正常。
李琳蒂表示，選舉結果對一些偶爾捐款的人來說，他們的感受會是破口大罵，原因不在川普出奇地擊敗賀錦麗，而在川普勝幅之大；結果差距並非兩人得票很接近，而是賀錦麗明確落敗。
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