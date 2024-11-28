FBI：多名川普內閣提名人 收炸彈威脅
聯邦調查局(FBI)27日表示，已知總統當選人川普下屆政府的六名內閣提名人及官員受到炸彈威脅及「假報案」困擾，所幸都沒有發現爆裂物，卻令人關切新一波政治暴力。
華爾街日報(WSJ)報導，爆出性侵爭議的國防部長提名人赫塞斯(Pete Hegseth)，在田納西州的宅邸面臨管狀炸彈威脅，拆彈小組到場檢查他的郵箱；中央情報局(CIA)局長提名人拉特克利夫(John Ratcliffe)家中收到炸彈威脅，地方當局做出回應；自行退出司法部長提名的蓋茨(Matt Gaetz)也自稱收到威脅。
農業部長提名人羅林斯(Brooke Rollins)在德州福和市(Fort Worth)的住宅家遭攻擊威脅，她在「X平台」上貼文寫道，她「得知家裡和家人受威脅」，福和市警方迅速回應，所幸家人「沒有受傷且很快返家」。
川普提名的美國駐聯合國大使斯特凡尼克(Elise Stefanik)辦公室表示，斯特凡尼克的紐約州住宅接獲炸彈威脅。
斯特凡尼克的發言人表示，斯特凡尼克和丈夫、兒子當時「從華盛頓開車回紐約薩拉度加郡(Saratoga County)過感恩節，接獲住宅面臨炸彈威脅」的消息，紐約州、郡執法部門和國會警察隨即回應。
猶太裔的環保署長提名人李修頓(Lee Zeldin)表示，執法部門收到管狀炸彈威脅，試圖傳達「支持巴勒斯坦的訊息」。
李修頓在X平台發文寫道：「我和家人當時不在家，所以很安全。隨著事態發展，我們正與執法部門合作，了解詳情。」
尚不清楚還有多少準內閣成員成為攻擊威脅目標，內定白宮新聞發言人李維特(Karoline Leavitt)27日表示，幾名內閣閣員及政府提名人選在26日晚到27日上午遭受暴力威脅，影響他們及家人的安危。
消息人士透露，FBI與特勤局監控相關威脅，受威脅的對象不包括川普或副總統當選人范斯(JD Vance)。
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