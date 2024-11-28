FBI：多名川普內閣提名人 收炸彈威脅

聯邦調查局(FBI )27日表示，已知總統當選人川普 下屆政府的六名內閣提名人及官員受到炸彈威脅及「假報案」困擾，所幸都沒有發現爆裂物，卻令人關切新一波政治暴力。

華爾街日報(WSJ)報導，爆出性侵爭議的國防部長提名人赫塞斯(Pete Hegseth)，在田納西州的宅邸面臨管狀炸彈威脅，拆彈小組到場檢查他的郵箱；中央情報局(CIA)局長提名人拉特克利夫(John Ratcliffe)家中收到炸彈威脅，地方當局做出回應；自行退出司法部長提名的蓋茨(Matt Gaetz)也自稱收到威脅。

農業部長提名人羅林斯(Brooke Rollins)在德州福和市(Fort Worth)的住宅家遭攻擊威脅，她在「X平台」上貼文寫道，她「得知家裡和家人受威脅」，福和市警方迅速回應，所幸家人「沒有受傷且很快返家」。

川普提名的美國駐聯合國大使斯特凡尼克(Elise Stefanik)辦公室表示，斯特凡尼克的紐約州 住宅接獲炸彈威脅。

斯特凡尼克的發言人表示，斯特凡尼克和丈夫、兒子當時「從華盛頓開車回紐約薩拉度加郡(Saratoga County)過感恩節，接獲住宅面臨炸彈威脅」的消息，紐約州、郡執法部門和國會警察隨即回應。

猶太裔的環保署長提名人李修頓(Lee Zeldin)表示，執法部門收到管狀炸彈威脅，試圖傳達「支持巴勒斯坦的訊息」。

李修頓在X平台發文寫道：「我和家人當時不在家，所以很安全。隨著事態發展，我們正與執法部門合作，了解詳情。」

尚不清楚還有多少準內閣成員成為攻擊威脅目標，內定白宮新聞發言人李維特(Karoline Leavitt)27日表示，幾名內閣閣員及政府提名人選在26日晚到27日上午遭受暴力威脅，影響他們及家人的安危。

消息人士透露，FBI與特勤局監控相關威脅，受威脅的對象不包括川普或副總統當選人范斯(JD Vance)。