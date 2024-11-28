我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節丟大鹽湖醃火雞？猶他州公園公告：小心整隻雞飛了

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

FBI：多名川普內閣提名人 收炸彈威脅

編譯陳韻涵／綜合報導

聯邦調查局(FBI)27日表示，已知總統當選人川普下屆政府的六名內閣提名人及官員受到炸彈威脅及「假報案」困擾，所幸都沒有發現爆裂物，卻令人關切新一波政治暴力。

華爾街日報(WSJ)報導，爆出性侵爭議的國防部長提名人赫塞斯(Pete Hegseth)，在田納西州的宅邸面臨管狀炸彈威脅，拆彈小組到場檢查他的郵箱；中央情報局(CIA)局長提名人拉特克利夫(John Ratcliffe)家中收到炸彈威脅，地方當局做出回應；自行退出司法部長提名的蓋茨(Matt Gaetz)也自稱收到威脅。

農業部長提名人羅林斯(Brooke Rollins)在德州福和市(Fort Worth)的住宅家遭攻擊威脅，她在「X平台」上貼文寫道，她「得知家裡和家人受威脅」，福和市警方迅速回應，所幸家人「沒有受傷且很快返家」。

川普提名的美國駐聯合國大使斯特凡尼克(Elise Stefanik)辦公室表示，斯特凡尼克的紐約州住宅接獲炸彈威脅。

斯特凡尼克的發言人表示，斯特凡尼克和丈夫、兒子當時「從華盛頓開車回紐約薩拉度加郡(Saratoga County)過感恩節，接獲住宅面臨炸彈威脅」的消息，紐約州、郡執法部門和國會警察隨即回應。

猶太裔的環保署長提名人李修頓(Lee Zeldin)表示，執法部門收到管狀炸彈威脅，試圖傳達「支持巴勒斯坦的訊息」。

李修頓在X平台發文寫道：「我和家人當時不在家，所以很安全。隨著事態發展，我們正與執法部門合作，了解詳情。」

尚不清楚還有多少準內閣成員成為攻擊威脅目標，內定白宮新聞發言人李維特(Karoline Leavitt)27日表示，幾名內閣閣員及政府提名人選在26日晚到27日上午遭受暴力威脅，影響他們及家人的安危。

消息人士透露，FBI與特勤局監控相關威脅，受威脅的對象不包括川普或副總統當選人范斯(JD Vance)。

川普 紐約州 FBI

上一則

中國關押三位公民獲釋 共和黨眾議員籲川普持續爭取

下一則

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

延伸閱讀

Meta證實 查克柏格感恩節前一天跟川普共進晚餐

Meta證實 查克柏格感恩節前一天跟川普共進晚餐
安會前幕僚長柯羅格 將任川普俄烏特使

安會前幕僚長柯羅格 將任川普俄烏特使
川普對陸加墨加稅的台灣啟示

川普對陸加墨加稅的台灣啟示
凱洛格任川普俄烏特使 建議烏克蘭上談判桌否則斷軍援

凱洛格任川普俄烏特使 建議烏克蘭上談判桌否則斷軍援

熱門新聞

總統當選人川普以非法移民和毒品氾濫為由，宣布拿中加墨商品的關稅開刀；他25日傍晚表示，上任後將針對所有中國大陸進口商品加徵10%的關稅，此外，墨西哥與加拿大進口美國的所有商品要加徵25%關稅。(路透)

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

2024-11-25 19:50
董陽孜的書法首次登上紐約大都會博物館。圖為博物館大廳。（記者張宗智／攝影）

董陽孜對話馬唯中曝創作過程：每一件作品 只用一支毛筆完成

2024-11-22 01:28
川普將任命華府智庫「哈德遜研究所」研究員黃之瀚（Alex Wong）為總統特助兼首席副國家安全顧問。(報系資料照)

華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問

2024-11-22 22:16
共和黨全國委員會共同主席、總統當選人川普的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)。美聯社

川普建立政治王朝 二媳婦賴拉2028年可能接班

2024-11-22 08:58
范斯(右一)與妻子烏莎·范斯帶著女兒在選舉日前往投票。(美聯社資料照)

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

2024-11-24 13:42
候任總統川普宣布上台後將對所有中國進口商品加徵10%關稅，所有墨西哥、加拿大進口商品加徵25%關稅，有七大項目首當其衝。(美聯社)

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

2024-11-26 10:24

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級