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賀錦麗選後首發聲 勉支持者別放棄 神情疲憊疑似喝醉酒

記者顏伶如／綜合報導
民主黨全國委員會27日公布本月大選失利後，第一個副總統賀錦麗現身的視頻，勉勵支持者不要氣餒。(取自DNC視頻)
民主黨全國委員會27日公布本月大選失利後，第一個副總統賀錦麗現身的視頻，勉勵支持者不要氣餒。(取自DNC視頻)

代表民主黨角逐2024年大選失利的副總統賀錦麗，26日在社群網站X影片發表談話時傳遞樂觀訊息。她說：「別讓任何人拿走你的權力。你還是擁有跟11月5日之前一樣的權力，一樣的決心，一樣的能力可以參與運動、鼓舞人心。」這是大選結束後賀錦麗首度公開發言。

這段談話約不到半分鐘的賀錦麗短視頻，是從從稍早的9分鐘多的長視頻中剪截出來。

賀錦麗在對民主黨財政委員會與金主的長視頻談話表示，競選團隊開支在選後面臨檢視。賀錦麗與競選搭檔華茲(Tim Walz)在會中則討論選舉問題，並在視訊會議裡感謝重要金主大力相挺。

她對民主黨金主說：「選舉結果顯然不是我們想要的。我們努力奮鬥想要的結果不是這樣，但對於參與這場選仗我感到非常光榮，你們的角色尤其重要。」她表示：「我們在107天裡完成了空前任務，看看我們建立的聯盟。」

賀錦麗說，僅約三個月的參選期間，競選團隊募得將近15億元；競選團隊獲得800萬民眾捐款，平均捐款金額為56元。

賀錦麗27日的短視頻談話內容呼應了選舉日隔天的敗選感言。當時賀錦麗在母校霍華大學(Howard University)發表演說，承認輸給共和黨對手川普，但告訴台下群眾「不要喪氣，這不是我們放棄的時候，而是捲起袖子的時候。」這段長約30秒鐘不到的短視頻則讓網友吃驚。

法新社27日報導，共和黨人士與保守派媒體紛紛引述聲稱來自X平台的賀錦麗談話短片，影像其實經過造假，真實的影片裡賀錦麗講話速度較快，並沒有神情疲憊的模樣。

報導指出，某些網友在X平台對造假影片熱議，揣測賀錦麗當時可能喝醉酒。某些網友轉傳假影片時聲明純粹是在開玩笑，但其他網友留言回應時則以為影片是真的；原始影片11月26日上傳到YouTube，29秒的短片版本由民主黨分享在X平台，賀錦麗並沒有假影片裡的黑眼圈。

賀錦麗 民主黨 共和黨

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