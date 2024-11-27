晶片補貼生變？川普指定的政府效率部領導人痛批「浪費」

企業家拉馬斯瓦米是總統當選人川普指定要領導政府效率部的共同人選之一。（路透）

總統當選人川普指定要領導政府效率部的共同人選之一、企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）表示，美國「晶片 法」的補貼是「浪費的」。

拉馬斯瓦米在社群平台X上表示：「依據通膨削減法（IRA）和晶片法的浪費補貼正在1月20日前被迅速推出」。

拉馬斯瓦米在X分享一段訪談影片，內容是美國商務部 長雷蒙多表示她加快晶片法的計畫。馬斯瓦米還表示，拜登 政府官員的目標，是在川普1月就任之前敲定這筆資金。

拉馬斯瓦米貼文表示：「拜登的商務部長@雷蒙多表示1月20日是把這些錢發出的「明確期限」：『我希望在我們離開前，能發出幾乎所有的資金』。這是高度不合適的：他們在權力交接之前加速支出。」

拉馬斯瓦米稍早在Ｘ貼文表示，他與馬斯克共同領導的政府效率部計畫仔細檢視在最後時期依據晶片法發出的每一筆合約，以及拜登任期內的其他財政舉措，例如通膨削減法。他打算提議讓檢察長仔細檢視這些支出。

他寫道：「依據通膨削減法（IRA）和晶片法的浪費補貼正在1月20日前被迅速推出。政府效率部將檢視每一筆在這些最後時刻發出的合約，並建議檢察長仔細審查。」

在美國大選後，拜登團隊為晶片業者台積電、格芯（GlobalFoundries）、航太業者Rocket Lab、軍火工業公司BAE Systems和英特爾等五家公司敲定超過160億美元的最終補貼。美國商務部在11月中旬已和台積電亞利桑納公司簽署最終協議，在「晶片法」下給予該公司66億美元的直接資金，協助興建3座晶圓廠。商務部26日也宣布最終核定對英特爾提供78.7億美元政府補助。