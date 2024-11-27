賀錦麗敗選 4軍師忙甩鍋 怪別人、怪時間不夠、怪性別歧視

賀錦麗競選團隊高級核心四人幫，在敗選後首次公開受訪時紛紛抱怨，四人是競選團隊經理狄隆、資深政治顧問普洛夫、競選顧問福爾克斯(見圖)和卡特。(美聯社、路透、維基百科 )

副總統賀錦麗 (Kamala Harris)的民主黨 政治顧問團隊四位核心成員在敗選後首次公開談論，為什麼他們這次大選遭遇了慘敗。但在這場大約90分鐘的Pod Save America播客訪談中，四位競選老手大部分都在指責別人，指責敗選的候選人賀錦麗，甚至還怪在競選期間摧毀美國部分地區的颶風，也怪媒體「性別歧視」。

現身播客的賀錦麗競選團隊高級核心四人幫分別是競選團隊經理狄隆(Jen O'Malley Dillon)、資深政治顧問普洛夫(David Plouffe)、競選顧問福爾克斯(Quentin Fulks)和卡特(Stephanie Cutter)。

競選團隊經理狄隆一再抱怨，從拜登 7月退選轉而支持賀錦麗總計只有107天競選期，時間不足以讓她成為勝利者。

曾負責歐巴馬2008年競選活動、後來擔任白宮顧問的普洛夫也抱怨，「政治環境很糟，我們面對的是兇猛逆風。」普洛夫還說，賀錦麗剛開始競選支持率只有33%至35%，他們將支持率推高了15個百分點，但時間不夠讓他們向選民推銷她。

普洛夫堅稱，「民主黨真的很難贏得戰場州」，包括密西根州、賓州、威斯康辛州等州都比一般藍州更保守，那裡的溫和派也傾向右傾。

他們試圖強調賀錦麗與拜登和川普有別，將賀塑造成迎向「未來」的候選人。競選顧問卡特證實，賀錦麗「不願」與拜登區隔開來；她說：「賀的好感度嚴重不足，人們要嘛不了解她，要嘛對她的了解是出於媒體負面報導。」

狄隆和卡特也抱怨媒體製造出賀錦麗不願或無法接受採訪的敘述。狄隆暗示賀錦麗成為總統提名人後沒有接受媒體採訪，「這些問題都很小，但一直在持續。」卡特插嘴說：「愚蠢，就是愚蠢。」狄隆痛苦地說：「有人說我們什麼都沒做或我們害怕受訪，都是胡說八道。」

賀錦麗競選團隊的說法在社群媒體遭到嚴厲嘲諷。威明頓學院(Wilmington College)政治史教授奧雷耶爾 (Keith Orejel) 在X平台發文揶揄，「我們聽到有人在談自己如何贏得了一場剛剛輸掉的選舉。」 賀錦麗競選團隊高級核心四人幫，在敗選後首次公開受訪時紛紛抱怨，四人是競選團隊經理狄隆(見圖)、資深政治顧問普洛夫、競選顧問福爾克斯和卡特。(美聯社、路透、維基百科 ) 賀錦麗競選團隊高級核心四人幫，在敗選後首次公開受訪時紛紛抱怨，四人是競選團隊經理狄隆、資深政治顧問普洛夫(見圖)、競選顧問福爾克斯和卡特。(美聯社、路透、維基百科 ) 賀錦麗競選團隊高級核心四人幫，在敗選後首次公開受訪時紛紛抱怨，四人是競選團隊經理狄隆、資深政治顧問普洛夫(見圖)、競選顧問福爾克斯和卡特(見圖)。(美聯社、路透、維基百科 )

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