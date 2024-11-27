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白宮簡報室 播客自媒體請進 傳統媒體閃邊

編譯陳韻涵／綜合報導
川普正考慮讓自媒體與播客進駐白宮，比如播客主持人喬羅根(右)。(美聯社)
川普正考慮讓自媒體與播客進駐白宮，比如播客主持人喬羅根(右)。(美聯社)

總統當選人川普的長子小川普(Donald Trump Jr.)透露，川普正考慮讓自媒體與播客進駐白宮，全面改革白宮記者會的媒體格局。

每日郵報(Daily Mail)報導，小川普在最新一集的播客節目中透露白宮記者改革計畫，他接受共同主持人、保守派評論員諾爾斯(Michael J. Knowles)訪問時證實，準白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)將調整新聞簡報室的座位安排，為川普的播客新「哥們」開道。 

諾爾斯問道：「我現在想想，當你父親組建團隊時，也許李維特正在看新聞簡報室規畫表，是時候重新安排並可能剝奪某些人的座位了。」

小川普很快接話說：「我們要在這裡宣布一些消息。」他說：「我確實有過這樣的談話，就在上周我跟父親與馬斯克(Elon Musk)觀摩太空探索科技公司(SpaceX)火箭發射回程的班機上。」

他說：「我們談論播客世界，以及我們的一些朋友，像你跟(播客主持人)喬羅根(Joe Rogan)。」

小川普透露，播客計畫「是個好主意」，廣受好評。他說：「有些工作要做，但肯定會讓一些人訝異，我們拭目以待。」

白宮負責核發記者證，但新聞簡報室的實際座位安排是由獨立於政府運作的「白宮記者協會」(White House Correspondents' Association)決定。

考量白宮西廂的布雷迪新聞簡報室(James S. Brady Press Briefing Room)只有49個位置，撤換任何一席肯定會在白宮記者團中引起騷動。

小川普認為，消費者對主流媒體的信任度驟降，非傳統媒體的聲音要能夠參與白宮記者會。

小川普另提及部分傳統媒體對川普家人抱持偏見。他說：「若紐約時報曾說謊，他們對一切都有害，形同民主黨的行銷部門，何不開放給具更高收視率、更強追隨者的人呢？」

每日郵報分析，角逐白宮新聞簡報室的自媒體，就只有諾爾斯和羅根。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

小川普 白宮記者會 太空

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