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選前訪賀錦麗 民權牧師被爆收50萬酬金

編譯潘勛／綜合報導
自由派新聞頻道MSNBC名主持人、民權牧師夏普頓採訪民主黨候選人賀錦麗前，曾收取50萬元酬金。圖為兩人2020年的一場聚會。(美聯社)
自由派新聞頻道MSNBC名主持人、民權牧師夏普頓採訪民主黨候選人賀錦麗前，曾收取50萬元酬金。圖為兩人2020年的一場聚會。(美聯社)

自由派新聞頻道MSNBC宣稱，總統競選期間，該台名主持人、民權牧師夏普頓(Al Sharpton)採訪民主黨候選人賀錦麗不久之前，他創辦的一個非營利組織才從賀錦麗競選陣營收取50萬元酬金，對此電視台表示完全不知情。

每日郵報(Daily Mail)26日報導，夏普頓接受50萬元捐贈後而採訪賀錦麗，讓人懷疑MSNBC的新聞公信力。

夏普頓1991年創辦非營利民權團體「全國行動網絡」(National Action Network)；賀錦麗選戰陣營財務紀錄指出，夏普頓主持備受期待的座談節目、採訪賀錦麗之前，賀陣營分兩次付款給全國行動網絡，一筆為25萬元，時間點在9月5日，另一筆金額相同，給付日在10月1日。兩人座談節目在10月20日舉行，提問及回答都輕鬆愉快，時間點距離第二筆匯款才19天。

每日郵報稱，眾所周知MSNBC是傾向自由派的頻道，而該台明星主持人收受鉅款之後才辦眾所矚目的訪談節目，引發新聞界反彈，指MSNBC令人「側目」。

那次輕鬆愉快的訪談中，夏普頓不吝讚美賀錦麗「歷史性不凡參選」，同時斥責共和黨對手川普為「帶有敵意、乖僻不穩」。

「華盛頓自由燈塔」(Washington Free Beacon)新聞網站逼問那兩筆捐贈，但MSNBC好幾周並無回應；直到第五次，才由MSNBC發言人回答說，電視台不曉得賀陣營有捐款給全國行動網絡。發言人另拒絕談論MSNBC是否會向夏普頓採取任何行動、「公司不評論個人事務」。

「專業記者協會」(Society of Professional Journalists)抨擊MSNBC居然不知道賀錦麗陣營捐款給夏普頓手下組織一事，指責這種金錢糾葛損害記者、新聞機構乃至整體新聞界的公信力，而公信力受損很難恢復。

記協向華盛頓自由燈塔表示，夏普頓或許不認為自己是記者，但很多觀眾卻認為他是。

自由派新聞頻道MSNBC名主持人、民權牧師夏普頓採訪民主黨候選人賀錦麗前，曾收取...
自由派新聞頻道MSNBC名主持人、民權牧師夏普頓採訪民主黨候選人賀錦麗前，曾收取50萬元酬金。圖為兩人2020年的合影。(美聯社)

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