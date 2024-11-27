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G7外長會 布林肯忙消世界戰事 盟友卻在等川普上台

記者顏伶如／綜合報導
在義大利參加G7外長會議的國務卿布林肯26日在記者會上說，烏克蘭可能很快與俄羅斯對話，美國將確保烏克蘭需求獲得滿足。(美聯社)
在義大利參加G7外長會議的國務卿布林肯26日在記者會上說，烏克蘭可能很快與俄羅斯對話，美國將確保烏克蘭需求獲得滿足。(美聯社)

拜登總統任期接近尾聲，國務卿布林肯(Antony Blinken)與美國盟友仍在設法處理戰爭問題。紐約時報26日分析，正在開會中的七大工業國(G7)外長努力維持對烏克蘭問題立場一致的團結形象，同時也討論著彼此之間對以色列的看法分歧，並且準備迎接川普再度上台的情勢發展。

過去兩天，美國與七大工業國盟友外長在羅馬開會時，眾多討論事項包括陷入困境的烏克蘭、中東地區爆發多起戰爭、蘇丹內戰、非洲地區衝突、海地與委內瑞拉出現動盪以及中國、北韓軍事行動讓緊張升溫。布林肯代表拜登政府與會，但世界各國則等待著川普2.0政府即將上台以及國際外交邁入新時代。

紐約時報分析，過去兩天七大工業國外長會議明顯看出，盟邦面臨著盤根錯節且難以解決的國際問題，某些盟友之間嫌隙則愈來愈深。

中東戰爭是造成盟友之間看法分歧的原因之一，雖然以色列與黎巴嫩民兵組織真主黨(Hezbollah)協議停火，但以色列軍隊持續攻擊加薩。

布林肯26日晚間在義大利城市費烏吉(Fiuggi)舉行的記者會上說，過去這段時間美國一直努力促成停火協議，且希望協議得以落實。

國際刑事法院(International Criminal Court)21日以殘害巴勒斯坦人民、涉嫌戰爭罪為由，對以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)、以色列前國防部長葛朗特(Yoav Gallant)發出逮捕令。布林肯與美國官員則對國際刑事法院提出譴責。某些美國盟邦說支持國際刑事法院，如果內唐亞胡或葛朗特入境領土，將願意配合國際刑事法院命令抓人。歐盟外交政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell Fontelles)呼籲歐盟國家協助執行國際刑事法院逮捕令。

盟國官員都知道，川普對軍援烏克蘭的看法跟拜登不一樣。布林肯在記者會上說，烏克蘭可能很快與俄羅斯對話，美國將確保烏克蘭需求獲得滿足。

工業國家G7外長結束兩天在義大利的會議，隨著美國換新總統，國務卿布林肯(左二)和...
工業國家G7外長結束兩天在義大利的會議，隨著美國換新總統，國務卿布林肯(左二)和美國盟友在如何結束兩場戰爭中掙扎。(美聯社)

布林肯 烏克蘭 以色列

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