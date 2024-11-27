馬斯克：傻子才造F-35 無人機是未來 學者：可逼中俄戰略選擇

富豪馬斯克。（美聯社）

獲總統當選人川普指派削減聯邦政府支出的億萬富豪馬斯克 ，25日拿現代噴射戰鬥機開刀，稱無人機才是空戰的未來。

法新社報導，身兼美國太空 探索科技公司、電動車製造商特斯拉 執行長的馬斯克，在社群平台X發文說：「無論如何，由人駕駛的戰鬥機在無人機時代都已經過時，只會導致飛行員喪命。」

馬斯克特別點名F-35戰機。他在貼文中說：「有些傻子還在打造像F-35的有人戰鬥機。」馬斯克並附上數百架無人機在天空盤旋的影片。

F-35是美國洛克希德馬丁公司製造的新一代戰鬥機，於2015年開始服役。這款全球最先進的戰鬥機具匿蹤能力，也可以被用來偵察情報。德國、波蘭、芬蘭與羅馬尼亞最近都簽署採購F-35的協議。

然而，F-35在研發階段遇到諸多問題，尤其是在電腦程式設計方面；此外，F-35操作成本非常高昂，也經常遭到批評者抨擊。

馬斯克說：「F-35的設計從需求層面就出了問題，太多人對它有太多不一樣的需求。」他說這是「昂貴又複雜的萬用類型，樣樣通樣樣不精」。

蘇黎世聯邦理工學院研究人員吉里認為，F-35這麼昂貴，癥結在於「軟體和電子設備，而不是飛行員本身」。

他在X上發文說，這點很重要，「因為可以重複使用的無人機，都將需要配上F-35所有花俏的電子零件」。

他也點出，F-35迫使美國敵方研發自己一套的飛機與先進雷達，以與F-35相抗衡。吉里說，單憑有F-35這款戰機與B-1轟炸機，「已迫使俄羅斯與中國做出他們原本無須做出的戰略選擇（像是預算配置）」。