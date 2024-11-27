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川普加關稅／還準備以芬太尼為由 制裁中國金融機構

記者顏伶如／綜合報導
聯邦緝毒幹員展示查獲的芬太尼。（美聯社）
聯邦緝毒幹員展示查獲的芬太尼。（美聯社）

總統當選人川普幕僚說，中國正利用芬太尼「攻擊」美國，川普目標在於反擊。川普團隊說，正在檢討拜登總統與中國之間的芬太尼外交交涉，川普上台後立場將趨於嚴格，下重手遏阻中國製造的芬太尼流入美國，關稅則是川普的手段之一。

芬太尼(fentanyl)是合成的類鴉片藥物，屬於具有成癮性的強效止痛藥，芬太尼濫用過去幾年在美國已成危機。

川普25日宣布上台後將對所有中國進口商品加徵10%關稅，所有墨西哥、加拿大進口商品開徵25%關稅。川普說，這三個國家對於阻止非法藥物進入美國做得不夠，尤其是芬太尼。他表示，曾跟中國多次洽商打擊非法藥品，卻都徒勞無功。

路透報導，川普幕僚正在研議針對與芬太尼交易有關的中國金融機構祭出制裁，但政策是否推出須由川普拍板。

墨西哥毒品集團用來製造芬太尼的化學原料主要來自中國，專門洗錢的中國犯罪份子則在國際販毒市場成為重要角色。過去一年來，拜登政府與北京磋商如何打擊芬太尼製造以及洗錢。路透報導，外交接洽雖有進展但效果不大，某些美國國安官員及對中國持鷹派立場的人士為此備受挫折，主張美國必須對北京高層加強施壓，逼迫中國拿出行動。

前總統布希(George W. Bush)任內國安顧問葉望輝(Steve Yates)表示，如果沒辦法落實行動，美國就成了受到屈辱的受氣包(doormat)。葉望輝曾向川普核心圈提供芬太尼政策的諮詢，但未參與川普政權交接小組。

過去十年裡，合成類鴉片藥物過量在美國造成40多萬人死亡，葉望輝26歲養女2023年就是因為芬太尼而死亡。

包括葉望輝在內等專家向川普團隊建議，華府能夠引起北京注意的最快、最穩當手段就是制裁參與洗錢、毒品化學原料販賣的中國銀行。

美國曾制裁伊朗、俄羅斯金融機構，但不曾制裁中國、墨西哥銀行。

川普 墨西哥 關稅

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