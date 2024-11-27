川普加關稅／紐時稱中國可發動匯率戰 讓人民幣貶值

川普宣布將對中國貨物外加10%關稅，美中貿易戰再起，中國可能祭出人民幣貶值反制，讓中國產品更利於出口。（新華社）

紐約時報26日報導，中國有個回應川普 所提新關稅 的有力工具，即發動匯率 戰，讓人民幣貶值。這可望降低中國出口商品價格，部分或完全消除10%額外關稅的影響。但此舉也可能危害中國經濟，對美中都帶來巨大風險。

讓人民幣貶值，是經驗證過有效的關稅對策。人民幣匯率受到中國央行嚴密控制，讓北京能以貶值來刺激出口。2018年至2019年，時任美國總統川普對中國施加關稅時，中方就曾採取此做法。這會使中國出口商品對海外買家來說更便宜，緩和川普關稅對中國商品競爭力的損害。

但人民幣疲軟，可能讓中國企業或富裕家庭急忙將資金外移，不在中國投資。這也可能傷害中國民眾信心，削弱消費支出並損及股價。加上中國經濟已受房市崩盤衝擊，許多中產階級損失大量積蓄，人民幣貶值可能牴觸北京決策者近期改善經濟的作為。

經濟研究機構佳富凱（Gavekal）合夥人葛藝豪說，若美國對大陸商品加徵關稅，人民幣可能再貶值9%到10%。這意味匯率將接近人民幣8元兌1美元，是2006年以來未見的水準。但許多分析師懷疑中國能否承受這麼劇烈的人民幣跌幅。

據彭博資訊分析，川普的關稅風險回歸帶給人民幣貶值壓力，但中國人行似乎已對人民幣匯率畫出一條紅線：7.2。

人民幣對美元在岸價26日一度跌穿7.26元，離岸價亦曾跌穿7.27元，雙雙來到近四個月低點。人民幣對美元中間價則報7.1910元，較前日升8個基點。