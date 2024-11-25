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阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

CBS民調：川普當選以來表現 59%民眾認同

編譯廖振堯／綜合報導

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)與市調公司YouGov的新民調顯示，多數美國民眾對總統當選人川普勝選後的過渡期感到樂觀，59%認同他的處理方式、41%不認同；其他方面諸如經濟、內閣人選、政策皆取得正面觀感。

民調顯示，川普勝選後有31%受訪者感到高興、24%滿足；23%不滿足、21%生氣。78%的共和黨選民認為他們更有動力支持川普、44%的民主黨選民覺得更有動力反對川普；「支持與否不受激勵」的民主黨選民高達46%、共和黨選民僅18%。

民調樂觀看待食品和雜貨價格走勢，尤其投川選民，通膨高企正是川普獲勝的一個重要因素。44%認為川普會降低食品和雜貨價格、35%認為會漲、21%認為持平。認為當前美國經濟良好的共和黨選民比例從10月的13%翻倍至25%，而認為非常糟糕的比例則有所下降。

川普挑選的內閣被評價為好人選的比例也高於壞人選，其中魯比歐(Marco Rubio)任國務卿的選擇最獲認可，同意比不同意高出19個百分點。不過仍有76%認為參院應就川普提名名單召開聽證會，僅24%認為不用聽證就可直接上任。

川普加徵關稅亦受歡迎，大多數人認為這不會推高物價，或是認為關稅會提高價格但願意承擔。57%贊成驅逐所有非法移民，但大多數人認為應讓執法部門或移民機構執行，而非美國軍隊。

今年大選也改變了共和黨人對美國選舉的一些信心，現在較少共和黨人懷疑今年出現詐欺行為。美國民主方面，僅35%認為安全、65%認為受威脅，共和黨選民認為安全的比例上升。最後「美國最好的日子是何時？」這個問題出現有趣的分歧，38%共和黨選民認為在未來、57%認為是過去；反而有63%民主黨選民認為好日子在未來，26%則認為是過去。

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