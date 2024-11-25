我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

川普遲未簽聯邦協議 政權交接進度落後 恐影響就職後國安

記者顏伶如／綜合報導
川普政權交接小組因遲未按慣例簽署聯邦政府道德和透明化協議，導致交接工作延宕。圖為川普核心幕僚11月13日搭乘川普的專機，抵達安德魯空軍基地。(美聯社)
川普政權交接小組因遲未按慣例簽署聯邦政府道德和透明化協議，導致交接工作延宕。圖為川普核心幕僚11月13日搭乘川普的專機，抵達安德魯空軍基地。(美聯社)

Politico新聞網站報導，總統當選人川普上周宣布提名小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)出任衛生部長之後，小甘迺迪幕僚數度接洽衛生部，希望在小甘迺迪明年1月20日到任之前先行展開協調。然而，由於川普政權交接團隊遲遲沒有依照標準作業慣例與聯邦總務署(General Services Administration，GSA)簽署聯邦政府道德和透明化協議，小甘迺迪幕僚的洽談因此碰壁。

大選勝出後不久，川普團隊便說將盡快簽署聯邦政府道德和透明化協議，卻拖延至今尚未完成。報導指出，川普政權交接小組對於簽署協議出現史無前例的拖延，導致即將上台的新政府沒辦法跟聯邦政府機關有正式接觸，例如派出俗稱「登陸小組」(landing teams)的政策顧問到各個部會先行洽商。

報導指出，遲未簽署協議的另一個影響是，川普新內閣團隊無法獲得網路資安保護，或使用政府提供的加密電郵伺服器處理政權交接相關事務，也無法要求聯邦調查局(FBI)對獲得川普提名的新任首長人選進行背景調查。

川普政權交接團隊與白宮均對Politico證實，簽署協議事宜仍在洽商中。協議簽署之前，川普提名的內閣首長人選對於即將掌理的部會機關，只能取得像一般社會大眾知道的訊息而已。

根據慣例，新舊政府政權交接通常在11月中旬展開。政府監督團體、政府操守專家及前任政府官員說，川普團隊拖延協議簽署的結果，將導致川普1月20日宣誓就職後，新政府對於職業文官人力狀況、預算、可能面臨困難等層面的掌握都慢半拍。拜登政府官員對於政權交接拖延感到憂心，擔心國安問題受到影響。

川普團隊沒有簽署協議，新內閣團隊就無法拿到不公開的政府數據，無法得知白宮與聯邦機關正為哪些威脅採取防護措施。川普團隊無法取得的機密資料包括中東衝突、烏克蘭戰爭等情資，還有美國與盟邦之間高層對話的細節。美國內部目前出現哪些威脅，川普團隊也無法知道。

川普 聯邦政府 白宮

上一則

川普效應 想搬離美國民眾變多 已遷居者：沒有烏托邦

下一則

中華隊奪冠╱菜鳥封神…賽前沒人看好 14人奇蹟之旅

延伸閱讀

川普清算阿富汗撤軍爛帳 共和黨參議員擋下指揮官晉升

川普清算阿富汗撤軍爛帳 共和黨參議員擋下指揮官晉升
川普會下手？已歸化者擔憂被剝奪國籍

川普會下手？已歸化者擔憂被剝奪國籍
川普勝選加持 餐廳業績翻倍

川普勝選加持 餐廳業績翻倍
擔心川普調高關稅 義乳品業在美囤貨

擔心川普調高關稅 義乳品業在美囤貨

熱門新聞

川普團隊開始討論大幅修改糧食券、白卡等計畫，圖為緬因一處農貿市場的標語上允許使用糧食券。(美聯社)

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

2024-11-19 05:18
開票出口民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗失去大批亞裔選票的支持，是敗選原因之一。華人選民多支持共和黨總統候選人川普。圖為賀錦麗7月參加拉斯維加斯的亞裔支持造勢活大 。(美聯社)

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

2024-11-18 05:04
美國總統當選人川普。(美聯社)

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

2024-11-19 21:34
共和黨全國委員會共同主席、總統當選人川普的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)。美聯社

川普建立政治王朝 二媳婦賴拉2028年可能接班

2024-11-22 08:58
川普將任命華府智庫「哈德遜研究所」研究員黃之瀚（Alex Wong）為總統特助兼首席副國家安全顧問。(報系資料照)

華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問

2024-11-22 22:16
董陽孜的書法首次登上紐約大都會博物館。圖為博物館大廳。（記者張宗智／攝影）

董陽孜對話馬唯中曝創作過程：每一件作品 只用一支毛筆完成

2024-11-22 01:28

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」