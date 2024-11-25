川普遲未簽聯邦協議 政權交接進度落後 恐影響就職後國安

川普政權交接小組因遲未按慣例簽署聯邦政府道德和透明化協議，導致交接工作延宕。圖為川普核心幕僚11月13日搭乘川普的專機，抵達安德魯空軍基地。(美聯社)

Politico新聞網站報導，總統當選人川普 上周宣布提名小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)出任衛生部長之後，小甘迺迪幕僚數度接洽衛生部，希望在小甘迺迪明年1月20日到任之前先行展開協調。然而，由於川普政權交接團隊遲遲沒有依照標準作業慣例與聯邦總務署(General Services Administration，GSA)簽署聯邦政府 道德和透明化協議，小甘迺迪幕僚的洽談因此碰壁。

大選勝出後不久，川普團隊便說將盡快簽署聯邦政府道德和透明化協議，卻拖延至今尚未完成。報導指出，川普政權交接小組對於簽署協議出現史無前例的拖延，導致即將上台的新政府沒辦法跟聯邦政府機關有正式接觸，例如派出俗稱「登陸小組」(landing teams)的政策顧問到各個部會先行洽商。

報導指出，遲未簽署協議的另一個影響是，川普新內閣團隊無法獲得網路資安保護，或使用政府提供的加密電郵伺服器處理政權交接相關事務，也無法要求聯邦調查局(FBI)對獲得川普提名的新任首長人選進行背景調查。

川普政權交接團隊與白宮 均對Politico證實，簽署協議事宜仍在洽商中。協議簽署之前，川普提名的內閣首長人選對於即將掌理的部會機關，只能取得像一般社會大眾知道的訊息而已。

根據慣例，新舊政府政權交接通常在11月中旬展開。政府監督團體、政府操守專家及前任政府官員說，川普團隊拖延協議簽署的結果，將導致川普1月20日宣誓就職後，新政府對於職業文官人力狀況、預算、可能面臨困難等層面的掌握都慢半拍。拜登政府官員對於政權交接拖延感到憂心，擔心國安問題受到影響。

川普團隊沒有簽署協議，新內閣團隊就無法拿到不公開的政府數據，無法得知白宮與聯邦機關正為哪些威脅採取防護措施。川普團隊無法取得的機密資料包括中東衝突、烏克蘭戰爭等情資，還有美國與盟邦之間高層對話的細節。美國內部目前出現哪些威脅，川普團隊也無法知道。