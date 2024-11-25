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川普效應 想搬離美國民眾變多 已遷居者：沒有烏托邦

編譯陳韻涵／綜合報導
好萊塢名人芭芭拉史翠珊曾表示，若川普勝選，就會離開美國。(美聯社)
好萊塢名人芭芭拉史翠珊曾表示，若川普勝選，就會離開美國。(美聯社)

前總統川普再次當選總統後，愈來愈多美國人考慮離境；但一位基於政治因素而搬離美國的「焦慮千禧世代」女子提醒，躲避政治的「桃花源」並不如想像中的美好。

每日郵報(Daily Mail)報導，川普壓倒性勝選後，Google上有關「如何移居其他國家」的搜尋量大幅增加；另據搬家公司表示，80%的人基於政治原因想出走。

好萊塢名人芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)、雪兒(Cher)、莎朗史東(Sharon Stone)以及浪漫喜劇電影「Barbie芭比」(Barbie)演員艾美莉卡弗瑞娜(America Ferrera)等名人均曾表示，若川普勝選，他們就會離開美國。

消息人士透露，弗瑞娜對川普再次當選感到「噁心」，將遷居英國為孩子探索「最棒機會」。

此外，著名脫口秀「艾倫秀」(The Ellen DeGeneres Show)主持人艾倫狄珍妮(Ellen DeGeneres)和妻子波蒂亞德羅西(Portia de Rossi)21日獲證實，已搬到英格蘭東南部的柯茲沃(Cotswolds)。

然而，社運人士凱蒂‧奈廷格爾(Katy Nightingale)提醒有意遷居的人三思，她身兼藝術家和醫療保健專業人士等多重身分，30多歲的她自詡為「焦慮的千禧世代」(anxious millennial)和「生態社會主義者」(eco-socialist)。

奈廷格爾上網撰文，分享她2023年4月基於政治因素離美，前往紐西蘭旅居一年的經驗。

奈廷格爾在芝加哥和密西根成長，也曾在中東待上一段時間，但她抵達紐西蘭面臨的首要障礙，便是移民和工作方面的官僚挑戰，且須不斷更新簽證才能繼續工作。

此外，奈廷格爾發現，「在30歲出頭」嘗試在文化迥異的新國家交朋友，難免孤獨。

奈廷格爾說：「紐西蘭已經是公認為美國人可輕易融入的國家，沒有傳統的公民身分選項，但相關流程仍不容易。」

奈廷格爾提及想離開的人憂慮川普重返白宮後，對種族、性別、兒童教育和生殖權的影響，但她提醒，世界上不存在「烏托邦」，逃離者只是讓留下來的人面對這些事。

她說：「離開並非抗議，有時為自保而有必要退出，但別把離開與到其他地方創造積極變化混為一談。」

好萊塢名人莎朗史東曾表示，若川普勝選，就會離開美國。(美聯社)
好萊塢名人莎朗史東曾表示，若川普勝選，就會離開美國。(美聯社)
著名脫口秀主持人艾倫狄珍妮獲證實已搬到英格蘭。(美聯社)
著名脫口秀主持人艾倫狄珍妮獲證實已搬到英格蘭。(美聯社)

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