應對遣返？藍州將關閉大型無證客收容所

民主黨主政的藍州年底前將關閉12個大型無證客收容所，圖為位於曼哈頓中城的羅斯福酒店成為無證客接待的「門戶」。(本報資料照／記者許君達攝影)

因應總統當選人川普 的大規模遣返無證移民 計畫，民主黨主政的藍州宣布年底前關閉12個大型無證客收容所。

福斯新聞報導，由酒店改建的兩間移民收容所，曼哈頓門瑞特酒店(Hotel Merit)和皇后區的甘迺迪機場(JFK)優質旅店(Quality Inn)已關閉，而深藍紐約州將在12月底前關閉另10個庇護設施。

這10間收容所位於紐約首府奧伯尼(Albany)、達奇斯郡(Dutchess County)、伊利郡(Erie)、橙郡(Orange County)和威徹斯特郡(Westchester County)，這是在移民危機嚴重時，因應空間收容不足而由市府營運的收容所。

此外，紐約市 蘭德爾島(Randall's Island)上可容納3000人的移民收容所預計2025年2月關閉，就在川普1月20日就職後不久。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)表示，紐約2022年春季以來已接待逾22萬3000名抵達紐約市的移民和庇護尋求者，相當於奧伯尼人口的一半。

紐約市的納稅人為每位移民支付每晚352元的費用，其中僅130元用於酒店住宿；紐約郵報報導，其餘經費用於社會服務、食物和環境清潔等。

亞當斯辦公室表示，目前仍有5萬8000名移民住在納稅人挹注的收容所。

報導指出，約210個紐約市營運的收容所分別在五個行政區；紐約市官網指出，收容所若不關閉，移民危機可能在未來三個財年吃掉約120億元稅收。

該市表示，多虧聯邦政府的行政命令，移民人數減少，收容所因而關閉。

今年9月，邊境累計10萬1790起無證移民遭遇(encounter)事件，這是2021年2月以來的新低，此後數量也未大幅回升。

近期數據顯示，11月3日到10日，逾600名人來到紐約市尋求庇護。

移民人數近幾個月減少，但部分專家擔心，川普嚴懲非法入境的政策實施前，無證移民可能放手一搏；約1500人移民正在墨西哥南部、瓜地馬拉邊境集結，盼趕在川普就任前入境美國。