我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

應對遣返？藍州將關閉大型無證客收容所

編譯陳韻涵／綜合報導
民主黨主政的藍州年底前將關閉12個大型無證客收容所，圖為位於曼哈頓中城的羅斯福酒店成為無證客接待的「門戶」。(本報資料照／記者許君達攝影)
民主黨主政的藍州年底前將關閉12個大型無證客收容所，圖為位於曼哈頓中城的羅斯福酒店成為無證客接待的「門戶」。(本報資料照／記者許君達攝影)

因應總統當選人川普的大規模遣返無證移民計畫，民主黨主政的藍州宣布年底前關閉12個大型無證客收容所。

福斯新聞報導，由酒店改建的兩間移民收容所，曼哈頓門瑞特酒店(Hotel Merit)和皇后區的甘迺迪機場(JFK)優質旅店(Quality Inn)已關閉，而深藍紐約州將在12月底前關閉另10個庇護設施。

這10間收容所位於紐約首府奧伯尼(Albany)、達奇斯郡(Dutchess County)、伊利郡(Erie)、橙郡(Orange County)和威徹斯特郡(Westchester County)，這是在移民危機嚴重時，因應空間收容不足而由市府營運的收容所。

此外，紐約市蘭德爾島(Randall's Island)上可容納3000人的移民收容所預計2025年2月關閉，就在川普1月20日就職後不久。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)表示，紐約2022年春季以來已接待逾22萬3000名抵達紐約市的移民和庇護尋求者，相當於奧伯尼人口的一半。

紐約市的納稅人為每位移民支付每晚352元的費用，其中僅130元用於酒店住宿；紐約郵報報導，其餘經費用於社會服務、食物和環境清潔等。

亞當斯辦公室表示，目前仍有5萬8000名移民住在納稅人挹注的收容所。

報導指出，約210個紐約市營運的收容所分別在五個行政區；紐約市官網指出，收容所若不關閉，移民危機可能在未來三個財年吃掉約120億元稅收。

該市表示，多虧聯邦政府的行政命令，移民人數減少，收容所因而關閉。

今年9月，邊境累計10萬1790起無證移民遭遇(encounter)事件，這是2021年2月以來的新低，此後數量也未大幅回升。

近期數據顯示，11月3日到10日，逾600名人來到紐約市尋求庇護。

移民人數近幾個月減少，但部分專家擔心，川普嚴懲非法入境的政策實施前，無證移民可能放手一搏；約1500人移民正在墨西哥南部、瓜地馬拉邊境集結，盼趕在川普就任前入境美國。

移民 紐約市 川普

上一則

美國印太司令帕帕羅：僅有無人機 無法解決美中太平洋衝突

下一則

川普會下手？已歸化者擔憂被剝奪國籍

延伸閱讀

川普推出新書「拯救美國」要價499元的簽名版「1天賣光」

川普推出新書「拯救美國」要價499元的簽名版「1天賣光」
川普前幕僚高卡 接任國安副助理 曾推動穆斯林旅行禁令

川普前幕僚高卡 接任國安副助理 曾推動穆斯林旅行禁令
阻擋龐培歐入閣 小唐納川普取代伊凡卡掌「新人事話語權」

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普取代伊凡卡掌「新人事話語權」
中國出口今年有望創新高 客戶趕在川普上任前提早下單

中國出口今年有望創新高 客戶趕在川普上任前提早下單

熱門新聞

川普團隊開始討論大幅修改糧食券、白卡等計畫，圖為緬因一處農貿市場的標語上允許使用糧食券。(美聯社)

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

2024-11-19 05:18
開票出口民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗失去大批亞裔選票的支持，是敗選原因之一。華人選民多支持共和黨總統候選人川普。圖為賀錦麗7月參加拉斯維加斯的亞裔支持造勢活大 。(美聯社)

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

2024-11-18 05:04
美國總統當選人川普。(美聯社)

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

2024-11-19 21:34
共和黨全國委員會共同主席、總統當選人川普的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)。美聯社

川普建立政治王朝 二媳婦賴拉2028年可能接班

2024-11-22 08:58
川普將任命華府智庫「哈德遜研究所」研究員黃之瀚（Alex Wong）為總統特助兼首席副國家安全顧問。(報系資料照)

華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問

2024-11-22 22:16
董陽孜的書法首次登上紐約大都會博物館。圖為博物館大廳。（記者張宗智／攝影）

董陽孜對話馬唯中曝創作過程：每一件作品 只用一支毛筆完成

2024-11-22 01:28

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」