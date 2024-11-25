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川普會下手？已歸化者擔憂被剝奪國籍

編譯陳韻涵／綜合報導
英國哈利王子（Prince Harry）律師今天表示，英國政府決定取消哈利在英國時的警力保護，先前他對此提出法律異議卻遭駁回，如今上訴獲准。(美聯社)
英國哈利王子（Prince Harry）律師今天表示，英國政府決定取消哈利在英國時的警力保護，先前他對此提出法律異議卻遭駁回，如今上訴獲准。(美聯社)

總統當選人川普就任後，預料瞄準合法移民並打擊非法移民，放緩審理和批准移民申請的速度，並重新分配資源糾察移民欺詐，包括過往的歸化申請。

國會山莊報報導，川普上一任內推動剝奪國籍(denaturalizations)的政策，而川普競選團隊發言人、白宮通訊主任史蒂芬‧張(Steven Cheung)和準白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)表示，相關措施會在川普第二任內「增強」(supercharged)。

川普的論述可能促成重大媒體效益，但不太可能影響實際的移民人數。

美國國家政策基金會(National Foundation for America，NFAP)執行總監安德森(Stuart Anderson)說：「可以肯定的是，不會有人試圖剝奪(世界首富)馬斯克(Elon Musk)的美國國籍，但可能造成寒蟬效應。」

安德森說：「他們剛開始試圖剝奪已歸化的公民國籍且肯定會持續進行，但人數肯定無法與大規模驅逐無證移民或阻止綠卡(申請)相比；以多元類別為例，每年可能影響5萬人。」

政府主動剝奪人們國籍的情況極其罕見，但川普首任內至少兩度嘗試而引人關注。

2018年，美國公民暨移民服務局(USCIS)時任局長西斯納(L. Francis Cissna)表示，USCIS聘請律師團隊，將1600宗入籍詐欺案件交給司法部。

2020年，司法部啟動該部會的剝奪國籍計畫，讓法院審理更多移民案件。

有線電視新聞網(CNN)當時報導，司法部2008年至2020年間共提起228宗案件，其中94宗是在川普第一任的前三年提出。

就本質而言，歸化公民若在申請或與移民官員互動期間故意隱瞞或扭曲事實，則可能喪失美國公民的身分，而事實對入籍資格而言至關重要。

以馬斯克據傳持學生簽證違法工作為例，並公開討論他曾使用違法毒品等情事；根據嚴格的移民規則解釋，馬斯克可能會面臨公民身分的合法性審查。

另一個著名的潛在目標是英國哈利王子(Prince Harry)，哈利的移民申請程序和吸毒黑歷史遭受保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)撻伐。

川普今年2月談到哈利王子時說：「我不會保護他，若由我決定，他必須為自己行為負責。」

據傳馬斯克當年持學生簽證違法工作，且曾公開討論他曾使用違法毒品。(路透)
據傳馬斯克當年持學生簽證違法工作，且曾公開討論他曾使用違法毒品。(路透)
英國哈利王子的移民申請程序和吸毒黑歷史遭保守派質疑，川普曾說「我不會保護他，他必...
英國哈利王子的移民申請程序和吸毒黑歷史遭保守派質疑，川普曾說「我不會保護他，他必須為自己行為負責」。(美聯社)

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