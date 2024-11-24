川普將親自坐鎮加薩停火談判 準白宮發言人：他是首席談判代表

加薩戰爭中的人質家屬現在寄望美國候任總統川普（左）說服以色列總理內唐亞胡（右）結束戰爭。(美聯社)

候任總統川普 不到兩個月後將重返白宮，而即將出任白宮新聞秘書的李維特（Karoline Leavitt）日前告訴政治新聞網Axios，川普將擔任加薩 停火的「首席談判代表」（Negotiator in Chief），努力讓被俘的無辜平民回家。

政治新聞網Axios報導，加薩停火談判已經陷入長達三個月僵局，近期取得進展的希望渺茫，川普重新上任後料將承擔停火重任，人質家庭也寄望他能說服以色列 總理內唐亞胡結束戰爭。

對此，李維特說，川普將恢復對伊朗的嚴格制裁、打擊恐怖主義並支持以色列，還有「川普將擔任美國首席談判代表，努力讓被俘的無辜平民回家」。

報導引述三名知情人士透露，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）電賀川普當選時也表達，確保101名人質獲釋「迫在眉睫」。

消息人士透露，以色列情報部門分析半數人質依然倖存，川普對此感到驚訝，他認為其中大多數已經罹難。目前還有七名美國人被俘，其中四人似乎還活著。

一些以色列官員表示，曾希望加薩戰爭迅速結束的川普，對內唐亞胡的影響力比現任總統拜登「大得多」。

而赫佐格11日會晤拜登時也要求，現任政府在明年1月20日前與新政府就這個問題互相合作。