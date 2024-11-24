我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

想在川普第二任期求生存 TikTok周受資請教馬斯克

編譯潘勛／綜合報導
TikTok(抖音海外版)執行長周受資最近一直向世界首富馬斯克請教，欲了解在即將展開的川普第二個任期，如何生存。(美聯社)
TikTok(抖音海外版)執行長周受資最近一直向世界首富馬斯克請教，欲了解在即將展開的川普第二個任期，如何生存。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)23日報導，知情人士透露，TikTok(抖音海外版)執行長周受資近幾周一直向世界首富馬斯克請教，想了解在即將展開的川普第二個任期的生存之道。

TikTok雖大受歡迎，但事業版圖遼闊的馬斯克也有實力不弱的X社媒平台與TikTok競爭，此外馬斯克還是川普最親信的人之一。

知情人士透露，周受資近幾周主動向馬斯克傳訊息求教；美國出於國家安全理由想查禁TikTok，周與TikTok母公司、中國字節跳動(ByteDance)公司高層都把馬斯克視為能幫忙的渠道，想得悉前景如何。

知情人士表示，周受資結識馬斯克好幾年，他向特斯拉執行長的馬斯克請教的看法、主題，範圍很廣，主要是川普政府可能的科技政策；但兩人並未露骨談論如何有哪些方法，可讓TikTok在美營運下去。周受資把自己與馬斯克的互動，通盤向字節跳動的高層報告，而他們對未來有路可走，抱持審慎樂觀態度。

馬斯克直通川普的管道前所未見，因此許多企業老闆想找馬斯克求教。選舉以來，馬斯克一直待在川普的海湖山莊私人俱樂部，政權交接而引發的爭議，馬斯克一直位居核心。

川普上次總統任內2020年曾簽署行政命令，查禁TikTok，結果遭法院擋下；最近打選戰，川普似乎已扭轉對TikTok原本的態度。

拜登總統今年簽署法律，規定字節跳動公司若不在明年1月中旬前把美國業務分割出來，就要查禁這個廣受歡迎的視頻分享軟體。周受資已表示，TikTok不打算有任何變動，而且已在5月向聯邦法院提起訴訟，主張新法律觸犯用戶的言論自由權。

字節跳動表示，不能也不會出售TikTok在美業務。知情人士透露，TikTok焦點放在打官司對抗拜登的新法。華府聯邦上訴法院預計12月初對本案宣判。

馬斯克 TikTok 川普

上一則

氣候峰會／已開發國家盼一起出錢 中國特使：無義務貢獻

下一則

范斯1家5口將搬進海軍天文台官邸 拜登以前曾在那裸泳

延伸閱讀

川普新周邊商品：電吉他 簽名版1把要價1萬元

川普新周邊商品：電吉他 簽名版1把要價1萬元
除經貿、匯率 川普抗中恐無招

除經貿、匯率 川普抗中恐無招
川普最大的敵人是美國

川普最大的敵人是美國
當選2周半 川普內閣完整名單出爐 羅林斯獲提名農業部長

當選2周半 川普內閣完整名單出爐 羅林斯獲提名農業部長

熱門新聞

川普團隊開始討論大幅修改糧食券、白卡等計畫，圖為緬因一處農貿市場的標語上允許使用糧食券。(美聯社)

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

2024-11-19 05:18
開票出口民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗失去大批亞裔選票的支持，是敗選原因之一。華人選民多支持共和黨總統候選人川普。圖為賀錦麗7月參加拉斯維加斯的亞裔支持造勢活大 。(美聯社)

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

2024-11-18 05:04
美國總統當選人川普。(美聯社)

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

2024-11-19 21:34
獲川普提名執掌政府效率部的特斯拉執行長馬斯克擬推動大砍政府開支，拜政府推行的退伍軍人健保、住屋補助及學貸減免等計畫將首當其衝。(路透)

馬斯克砍政府開支 學貸等10大項目首當其衝

2024-11-16 21:30
共和黨全國委員會共同主席、總統當選人川普的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)。美聯社

川普建立政治王朝 二媳婦賴拉2028年可能接班

2024-11-22 08:58
川普將任命華府智庫「哈德遜研究所」研究員黃之瀚（Alex Wong）為總統特助兼首席副國家安全顧問。(報系資料照)

華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問

2024-11-22 22:16

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂