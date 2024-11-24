想在川普第二任期求生存 TikTok周受資請教馬斯克

TikTok(抖音海外版)執行長周受資最近一直向世界首富馬斯克請教，欲了解在即將展開的川普第二個任期，如何生存。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)23日報導，知情人士透露，TikTok (抖音海外版)執行長周受資近幾周一直向世界首富馬斯克 請教，想了解在即將展開的川普 第二個任期的生存之道。

TikTok雖大受歡迎，但事業版圖遼闊的馬斯克也有實力不弱的X社媒平台與TikTok競爭，此外馬斯克還是川普最親信的人之一。

知情人士透露，周受資近幾周主動向馬斯克傳訊息求教；美國出於國家安全理由想查禁TikTok，周與TikTok母公司、中國字節跳動(ByteDance)公司高層都把馬斯克視為能幫忙的渠道，想得悉前景如何。

知情人士表示，周受資結識馬斯克好幾年，他向特斯拉執行長的馬斯克請教的看法、主題，範圍很廣，主要是川普政府可能的科技政策；但兩人並未露骨談論如何有哪些方法，可讓TikTok在美營運下去。周受資把自己與馬斯克的互動，通盤向字節跳動的高層報告，而他們對未來有路可走，抱持審慎樂觀態度。

馬斯克直通川普的管道前所未見，因此許多企業老闆想找馬斯克求教。選舉以來，馬斯克一直待在川普的海湖山莊私人俱樂部，政權交接而引發的爭議，馬斯克一直位居核心。

川普上次總統任內2020年曾簽署行政命令，查禁TikTok，結果遭法院擋下；最近打選戰，川普似乎已扭轉對TikTok原本的態度。

拜登總統今年簽署法律，規定字節跳動公司若不在明年1月中旬前把美國業務分割出來，就要查禁這個廣受歡迎的視頻分享軟體。周受資已表示，TikTok不打算有任何變動，而且已在5月向聯邦法院提起訴訟，主張新法律觸犯用戶的言論自由權。

字節跳動表示，不能也不會出售TikTok在美業務。知情人士透露，TikTok焦點放在打官司對抗拜登的新法。華府聯邦上訴法院預計12月初對本案宣判。