我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

低技能+高薪+遠距 求職詐騙警訊 別交出個資和匯款

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

川普2.0 專家：解決西藏問題先談美國利益

中央社台北23日電
達賴喇嘛西藏宗教基金會23日在政治大學公企中心舉辦「雪域論壇：2024尋找共同點西藏國際研討會II」，主題為「美國通過支持西藏法的影響暨西藏國際地位與政策的展望」。中央社
達賴喇嘛西藏宗教基金會23日在政治大學公企中心舉辦「雪域論壇：2024尋找共同點西藏國際研討會II」，主題為「美國通過支持西藏法的影響暨西藏國際地位與政策的展望」。中央社

川普即將重新入主白宮。專家學者今天於一場研討會上提到，川普看重美國利益、現實主義，西藏問題若欲獲得美國支持，必須拋出解決問題利益與美國利益綑綁一起的論述。

達賴喇嘛西藏宗教基金會23日在政治大學公企中心舉辦「雪域論壇：2024尋找共同點西藏國際研討會II」，主題為「美國通過支持西藏法的影響暨西藏國際地位與政策的展望」，多名專家學者與會。

藏人行政中央駐台灣代表、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參於會中表示，西藏從來不是中國的一部分，中共則是透過宣傳機器不斷地對外重複「西藏自治區」謊言，這種影響從官方擴散到民間。

格桑堅參指出，台灣民主化多年，不過在中國大一統教育背景下，對於西藏的理解仍被中共宣傳影響，所以需要持續地召開國際研討會等會議來論述西藏歷史地位、國際地位，包括藏人訴求解決西藏問題的「中間道路政策」。

印太戰略智庫執行長矢板明夫提到，不同於拜登（Joe Biden）政府，準美國總統川普（Donald Trump）講求美國利益、現實主義，在談西藏問題時，必須順應川普時代有些調整，也就是「怎麼把西藏問題的利益與美國利益綁在一起」。

矢板明夫指出，必須拋出一個清楚、完整的論述、訴求，讓美國理解到這個問題的重要性，尤其是關乎其利益；反觀台灣也是一樣的，台灣必須讓美國知道，台灣可以是「抗中」陣線中非常強又有力的援軍。

矢板明夫直言，「抗中保台」側重點可以是不一樣的，總統賴清德是「為了保台、所以抗中」；川普則是「為了抗中、所以保台」，在美國的抗中策略中，會先看看「台灣是不是對我有加分」。

關於如何「結合美國利益」，台灣大學政治學系名譽教授明居正認為，可以從人權、宗教、種族、文化等4面向切入。明居正指出，人權是個普世價值，中共卻是反其道而行，應該使國際社會關切中國人權問題。

明居正提到，美國等西方社會在乎宗教自由、種族問題、文化多元，西藏所受到的來自中共的壓迫也正是關乎人權、宗教、種族、文化等問題，在談西藏問題時，應該著重這些面向對外論述、發出訴求。

明居正強調，暴政基礎來自暴力、謊言，如果力量尚不能與暴政對抗時，至少要做到戳破謊言，不斷地戳破謊言、宣傳真相、喚醒人們，人們會慢慢地站起來的；人民的力量才是最可貴的，人民的力量則是來自於人權、宗教、種族、文化等基本普世價值。

川普 中共 達賴喇嘛

上一則

從關稅、減稅到債務 川普新財長面臨4大挑戰

延伸閱讀

比特幣朝10萬美元大關再逼近 川普掀加密貨幣熱潮

比特幣朝10萬美元大關再逼近 川普掀加密貨幣熱潮
從關稅、減稅到債務 川普新財長面臨4大挑戰

從關稅、減稅到債務 川普新財長面臨4大挑戰
魯比歐職缺 川普媳婦賴拉有望遞補佛州參議員

魯比歐職缺 川普媳婦賴拉有望遞補佛州參議員
司法部長蓋茨出局 曝川普無力全面掌控共和黨

司法部長蓋茨出局 曝川普無力全面掌控共和黨

熱門新聞

川普團隊開始討論大幅修改糧食券、白卡等計畫，圖為緬因一處農貿市場的標語上允許使用糧食券。(美聯社)

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

2024-11-19 05:18
開票出口民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗失去大批亞裔選票的支持，是敗選原因之一。華人選民多支持共和黨總統候選人川普。圖為賀錦麗7月參加拉斯維加斯的亞裔支持造勢活大 。(美聯社)

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

2024-11-18 05:04
美國總統當選人川普。(美聯社)

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

2024-11-19 21:34
獲川普提名執掌政府效率部的特斯拉執行長馬斯克擬推動大砍政府開支，拜政府推行的退伍軍人健保、住屋補助及學貸減免等計畫將首當其衝。(路透)

馬斯克砍政府開支 學貸等10大項目首當其衝

2024-11-16 21:30
共和黨全國委員會共同主席、總統當選人川普的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)。美聯社

川普建立政治王朝 二媳婦賴拉2028年可能接班

2024-11-22 08:58
針對川普明年1月就任總統後將展開的大規模遣返無證移民的行動，民主黨籍的波士頓市華裔市長吳弭受訪表示，波士頓不會配合川普的這一行動。(美聯社)

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

2024-11-20 14:44

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好

胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好
華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問

華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進
薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行