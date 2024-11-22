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專家：有繳稅、無犯罪前科無證移民 仍可能被遣返

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移民專家：有繳稅、無犯罪前科無證移民 仍可能被遣返

記者顏伶如／即時報導
計畫前往美國的一名無證客，在墨西哥一個庇護所收看美國總統大選。路透
計畫前往美國的一名無證客，在墨西哥一個庇護所收看美國總統大選。路透

總統當選人川普矢言上台首日便將展開大規模遣返無證移民，有線電視新聞網(CNN)22日報導，移民專家指出，即使在美國已生活20年且育有美國公民兒女，有繳稅，無犯罪前科，只要沒有合法居留身份都有可能遭到遣返；對於未來感到擔憂的民眾應該立即找移民律師諮詢，跟當地移民倡議團體聯繫，並為家人擬訂應變計畫。

CNN詢問觀眾對即將上台的川普2.0政府有何疑問，收到某些回覆充滿緊張與恐懼。觀眾戈莎(Gosia)留言：「我應該擔心大規模遣返計畫嗎？我是綠卡持有人的妻子，是9歲及12歲孩子的母親，在這裡生活超過20年，有繳稅，沒有犯罪紀錄。我很害怕。」

移民權益倡議組織「全國移民法律中心」(National Immigration Law Center)副主席麗莎‧葛拉比爾(Lisa Graybill)說，事實就是，只要沒有合法居留身份，就有遭到遣返的風險，戈莎便是一例。

葛拉比爾說，沒有合法居留身份的民眾不應假設自己能在大規模遣返計畫底下高枕無憂，「除非擁有留在美國的合法基礎」。

川普宣布的「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)說，大規模遣返計畫最初階段將以對公共安全、國家安全造成威脅的無證移民為鎖定目標，但接下來將加強掃蕩工作地點，為了避免骨肉分離的狀況出現，無證移民家庭成員遭查緝之後，可能整個家庭一併驅逐。

移民權益倡議人士說，原本沒有被列為重點查緝對象的無證移民，如果陰錯陽差剛好碰上不對的時間、不對的地點，仍有可能落網。

專家呼籲對未來感到憂心的民眾現在就找移民律師諮詢，跟當地移民倡議團體接洽，並為家人擬訂應變計畫。

美國移民律師協會(American Immigration Lawyers Association)主席凱莉‧史坦普(Kelli Stump)表示，過去這段時間一直呼籲客戶保持冷靜，並且為所有可能發生狀況預做準備。

她說：「我能理解大家感到害怕、緊張，但現在不是坐著觀望的時候，現在就要開始行動。」

移民 遣返 川普

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