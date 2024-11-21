ABC：奧茲上台後紅藍卡優勢計畫可能變成預設選項

奧茲過去曾說支持俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)改為私有化，由私人保險公司負責的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)，未來可能改成紅藍卡參加者的預設選項(default)。美聯社

電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)前任主持人奧茲(Mehmet Oz)獲總統當選人川普提名掌理聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)，美國廣播公司(ABC)20日報導分析，奧茲過去曾說支持俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)改為私有化，由私人保險公司負責的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)，未來可能改成紅藍卡參加者的預設選項(default)。

保守派智庫「典範研究中心」(Paragon Health Institute)資深政策分析師阿巴尼斯(Joe Albanese)受訪時說，紅藍卡優勢計畫在紅藍卡政策裡扮演越來越重要的角色，現在是紅藍卡最受歡迎的選項，過去十年人氣迅速走高，政府與紅藍卡政策及紅藍卡參加者之間的互動，將隨著這股趨勢產生變化。

奧茲2020年6月投書富比士雜誌(Forbes)指出，紅藍卡優勢計畫由於保險公司不同方案彼此競爭，能對民眾提供更好的服務。文中寫道，紅藍卡優勢計畫可以擴大舉辦，將不在俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)裡的所有美國民眾一併納入。奧茲在「奧茲醫師秀」節目裡多次提到紅藍卡優勢計畫的優點。

報導指出，川普也曾提到老年人參加紅藍卡優勢計畫的好處。保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)擬訂的共和黨施政藍圖「2025計畫」(Project 2025)裡，紅藍卡優勢計畫是紅藍卡政策的預設選項。

不過，反對派人士則說，把紅藍卡優勢計畫改成預設選項等於讓紅藍卡變成私營化，民眾醫療保險選擇受到限縮，因為許多醫院與醫生不收紅藍卡優勢計畫。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)教授波斯基(Daniel Polsky)指出，要把紅藍卡優勢計畫改成預設選項並不容易，特別是對主張放鬆法規的政府來說，因為紅藍卡優勢計畫合作夥伴必須接受主管機關密切管控，確保私人保險公司妥善使用聯邦經費，履行以病患健康福祉為最高考量的義務。

波斯基說，紅藍卡優勢計畫改成預設選項反將導致政府支出增加，與傳統型聯邦醫療保險(Traditional Medicare)相比，紅藍卡優勢計畫能夠交涉的保險業者相對較少。