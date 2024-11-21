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川普新內閣全是鷹派抗中殺手 紐時：他本人可能不會強硬到底

編譯徐榆涵／即時報導
總統當選人川普提名多位對中鷹派內閣，但本人對中可能沒那麼強硬。（美聯社）
總統當選人川普提名多位對中鷹派內閣，但本人對中可能沒那麼強硬。（美聯社）

總統當選人川普提名多位對中鷹派的內閣，從國家安全顧問到多名部長都主張，不管是安全或經濟領域應與中國全面衝突，包括軍事實力、貿易、科技、情報、人權與台灣議題，但某些川普顧問，像是科技富豪馬斯克卻在中國做生意，紐約時報20日分析，川普上台後對中國的態度，可能比內閣團隊有更大的彈性空間。

獲川普提名的國務卿魯比歐（Marco Rubio）、白宮國家安全顧問沃茲(Michael Waltz）、國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）都是對中鷹派，相較於拜登政府現任閣員，較常公開表達對中國的敵意。

但拜登執政期間，面對中國時態度也愈加激進，並且延續川普第一任執政期間的某些對中政策。華府政界兩黨人士已形成必須圍堵中國的共識，因為中國是最可能顛覆美國稱霸全球地位的國家。

然而有跡象顯示，川普在貿易方面可能考慮對中國採取較為溫和的態度，避免拜登執政期間蒸蒸日上的股市受到衝擊。

舉例來說，川普19日宣布提名盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長並監督美國貿易代表署，盧特尼克曾說支持較有特定範圍的關稅，而不是像川普或其他強硬派幕僚競選期間主張的全面加徵關稅。盧特尼克也說，川普希望「跟中國達成協議」。

盧特尼克9月接受CNBC新聞頻道專訪時說，關稅是談判工具，加徵關稅的目標應該是跟美國本土產品形成競爭的外國貨品。

報導分析，川普面對中國時比較講究交易，而非意識形態，如果川普認為結果對美國有利，便願意揚言或開徵懲罰性關稅，逼迫對方達成協議。川普極少表達對人權的支持，談話時提及獨裁者時則經常給予高度讚賞。某些川普核心顧問在中國都有重要事業，特別是特斯拉執行長馬斯克。

隨著川普準備再次入主白宮，對於世界上最重要的雙邊關係之一將何去何從，這種激勵貿易與對抗想法的混合正在帶來巨大的不確定性。

至於川普本人將如何對待中國在很大程度上可能取決於習近平。與其他國家領袖一樣，習近平可能會轉向奉承，試圖與川普進行個人層面外交。北韓領導人金正恩在川普第一任期時就做到這點，令川普相當滿意。

中國政府尚未就川普的提名人選發表官方聲明。上海復旦大學政治學者唐世平在網上寫道，提名盧比歐這件事本身「就足以讓中國難以對付」。

台灣政客趙怡翔表示，川普的官員人選讓太平洋地區盟友們有信心認為，「從支持他們抵抗中國的脅迫和恐嚇的能力來看」，美國會繼續與他們站在一起。

川普 關稅 拜登

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