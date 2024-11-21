羅生門？川普防長人選曾涉性侵 警報告還原當晚關鍵證詞

準國防部長、福斯新聞主持人赫塞斯（左）日前被爆出2017年曾因涉嫌性侵接受調查。（路透）

準國防部 長、福斯新聞主持人赫塞斯（Pete Hegseth）日前被爆出2017年曾因涉嫌性侵接受調查，CNN援引警方報告披露，一名加州 女子當時向警方說，赫塞斯用身體擋住飯店房間的門，不讓她離開，拿走了手機後，對她進行性侵，然而根據飯店的監視器畫面，女子當晚神智清醒，沒有酒醉跡象，案情令外界霧裡看花。

先前媒體報導指，赫塞斯2017年10月7日午夜至8日早上7時間，在蒙特瑞凱悅麗晶酒店性侵一名女子，赫塞斯最終未被控罪。

赫塞斯近日解釋為兩人「兩情相願」。但他的律師帕拉托爾（Timothy Parlatore）坦言，赫塞斯後來有與原告達成和解協議，包括一筆金額不明的賠償金和保密條款，理由是擔心對方會在#MeToo運動期間對他提出指控。

對此，加州蒙特雷市檢察官辦公室20日晚間應公共紀錄要求發布這份長達22頁的報告，披露赫塞斯當時被指控的更多細節。

報告顯示，原告女子化名朵依（Jane Doe），與赫塞斯在結束於飯店進行的共和黨 女性成員大會和會後派對後，兩人一起去了飯店的Knuckles酒吧。

一名與會者向警方說，赫塞斯曾經碰觸自己的膝蓋並邀請去他房間，自己拒絕後，赫塞斯將目標轉向朵依，最後看到朵依時，她看起來很清醒，沒有喝醉。

另一名與會者則說，看到朵依和另一名女子在酒吧與赫塞斯調情，當時朵依神智清醒，「看起來沒有醉到無法照顧自己安全的地步。」

報告指出，朵依當時報案和驗傷時，向醫院護士說，覺得自己的飲料被下藥，因為記不得當晚發生的大部份事情，護士隨後將此次轉達給警方。

但警方查看飯店監視器畫面後發現，朵依和赫塞斯肩並肩且手挽手一起離開酒吧，朝飯店泳池走去時，朵依微笑著。朵依後來向警方說，她記得有走出酒吧，但隨後在泳池邊與赫塞斯大吵，理由是不滿他在會議上對待女性的方式。

警方還詢問了一名飯店員工，對方回憶說道，凌晨1時30分左右，在客人投訴後，他上前了解，結果赫塞斯說自己「有言論自由」，接著兩人便離去。印象中赫塞斯似乎喝得很醉，而朵依並沒有。

朵依告訴警方，爭吵發生後的下一個印象是和赫塞斯在飯店房裡，赫塞斯搶走她手機，並用身體擋住門，不讓她離去，稱記得當下曾多次說過「不要」，雖然不記得被性侵的過程，但有印象赫塞斯射精在她肚子上，然後有遞毛巾給她，確認她是否安好，之後也忘了如何回到自己房間。

與朵依連袂參加會議的丈夫告訴警方，當晚妻子直到凌晨4時左右才回房，自己相當擔心。

赫塞斯當時表示，兩人發生性關係後，進行了非常清楚的對話，朵依跟他說，會欺騙丈夫說自己在別人房間的沙發上睡著。

對此，赫塞斯律師帕拉托爾回應CNN，這份警方報告證實我方一直以來所述，即該事件已得到全面調查，警方發現這些指控是虛假的，這就是為何沒有提出指控。