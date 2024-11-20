我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

G20峰會「川普宛如佛地魔」存在感強 但少有人直接提及

中央社／里約熱內盧19日綜合外電報導
美國總統當選人川普。（路透）
美國總統當選人川普。（路透）

對於參加巴西20國集團（G20）峰會的世界領袖和外交官們來說，美國共和黨總統當選人川普就像小說人物「佛地魔」（Voldemort），是不能直呼其名的那個人。

法新社報導，當各國領袖提到川普時，似乎就像對待小說「哈利波特」（Harry Potter）中的反派佛地魔一般，不能直接喊出他的名字。

川普即將重新掌權，但峰會上幾乎沒人會直接提到這位新任白宮主人，而是用「下一任政府」、「動盪」和「變化」等暗語來代替。

但領袖們的意思很明顯，他們試圖避免與明年1月20日就職的川普失和。

曾在川普第一個任期中費盡力氣想贏得川普支持的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次在峰會上僅含蓄地評論關稅和氣候議題。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）談到美國在氣候問題上扮演「非常重要」的角色，又說他「深信」美國將「朝著採取氣候行動的方向前進」，卻沒有正面提及川普。

美國官員一再堅稱，即將卸任的美國總統拜登與其他元首在會議中並未提到川普的名字。

美國副國家安全顧問范納（Jon Finer）告訴記者：「我不認為我們預期其他國家看待世界或看待與我們關係的方式會出現重大調整…他們（明年）1月會依據各自的利益為自己做決定。」

81歲的拜登試圖鞏固政績，如他自己所說，這是他最後一次參加峰會，他呼籲領袖們「繼續前進，我相信你們會的，無論是否有我在敦促」。

在峰會最後一天，拜登似乎意識到，那個不能提及名字的人即將重掌白宮。

拜登說：「我還有很多話要說。」然後頓一下又道：「但我不會說。」

川普 拜登 白宮

上一則

摔角界經營者麥馬洪傳將任教長 電視醫生將管紅藍白卡

下一則

不斷更新／川普2.0內閣人事名單一覽

延伸閱讀

2026見真章 大摩預測川普關稅將拖累美經濟成長「大幅下滑」

2026見真章 大摩預測川普關稅將拖累美經濟成長「大幅下滑」
美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲
曾是世界摔角公司大亨 川普提名76歲麥馬洪任教育部長

曾是世界摔角公司大亨 川普提名76歲麥馬洪任教育部長
川普戰內部敵人 台面對複雜戰局

川普戰內部敵人 台面對複雜戰局

熱門新聞

總統當選人川普(右)13日上午與共和黨國會眾議員見面時開億萬富豪馬斯克(左)的玩笑說，馬斯克「一直不想回家，我又沒辦法把他甩開」。圖為兩人10月5日在賓州的造勢行程中。(美聯社)

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

2024-11-13 19:43
川普團隊開始討論大幅修改糧食券、白卡等計畫，圖為緬因一處農貿市場的標語上允許使用糧食券。(美聯社)

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

2024-11-19 05:18
(取自YouTube)

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

2024-11-13 11:33
開票出口民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗失去大批亞裔選票的支持，是敗選原因之一。華人選民多支持共和黨總統候選人川普。圖為賀錦麗7月參加拉斯維加斯的亞裔支持造勢活大 。(美聯社)

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

2024-11-18 05:04
川普宣布由馬斯克和企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）率領政府效率部門。(路透)

拆解官僚機構 馬斯克與企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

2024-11-12 20:01
獲川普提名執掌政府效率部的特斯拉執行長馬斯克擬推動大砍政府開支，拜政府推行的退伍軍人健保、住屋補助及學貸減免等計畫將首當其衝。(路透)

馬斯克砍政府開支 學貸等10大項目首當其衝

2024-11-16 21:30

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手