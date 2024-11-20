G20峰會「川普宛如佛地魔」存在感強 但少有人直接提及

美國總統當選人川普。（路透）

對於參加巴西20國集團（G20）峰會的世界領袖和外交官們來說，美國共和黨總統當選人川普 就像小說人物「佛地魔」（Voldemort），是不能直呼其名的那個人。

法新社報導，當各國領袖提到川普時，似乎就像對待小說「哈利波特」（Harry Potter）中的反派佛地魔一般，不能直接喊出他的名字。

川普即將重新掌權，但峰會上幾乎沒人會直接提到這位新任白宮 主人，而是用「下一任政府」、「動盪」和「變化」等暗語來代替。

但領袖們的意思很明顯，他們試圖避免與明年1月20日就職的川普失和。

曾在川普第一個任期中費盡力氣想贏得川普支持的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次在峰會上僅含蓄地評論關稅和氣候議題。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）談到美國在氣候問題上扮演「非常重要」的角色，又說他「深信」美國將「朝著採取氣候行動的方向前進」，卻沒有正面提及川普。

美國官員一再堅稱，即將卸任的美國總統拜登 與其他元首在會議中並未提到川普的名字。

美國副國家安全顧問范納（Jon Finer）告訴記者：「我不認為我們預期其他國家看待世界或看待與我們關係的方式會出現重大調整…他們（明年）1月會依據各自的利益為自己做決定。」

81歲的拜登試圖鞏固政績，如他自己所說，這是他最後一次參加峰會，他呼籲領袖們「繼續前進，我相信你們會的，無論是否有我在敦促」。

在峰會最後一天，拜登似乎意識到，那個不能提及名字的人即將重掌白宮。

拜登說：「我還有很多話要說。」然後頓一下又道：「但我不會說。」