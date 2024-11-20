摔角界經營者麥馬洪傳將任教長 電視醫生將管紅藍白卡

總統當選人川普19日宣布提名琳達·麥克馬洪為教育部長。(美聯社)

紐約時報報導，總統當選人川普 19日擬提名他的過渡團隊聯合主席琳達·麥馬洪(Linda McMahon)擔任教育部長。76 歲的麥馬洪在川普第一個任期內領導中小企業管理署之前，曾作為推動世界摔角娛樂公司成為價值數十億元企業的強大力量而聲名鵲起。當選總統在2021年離開白宮後，她仍然是他身邊的重要人物。

曾為華爾街基金投資管理人的盧特尼克，19日獲總統當選人川普提名，出任聯邦商務部長。(美聯社)

另外，川普也提出過渡團隊共同主席盧特尼克(Howard Lutnick)出任商務部長，並選中前電視脫口秀主持人、心臟外科醫生奧茲(Dr. Mehmet Oz)擔任聯邦醫療保險 和醫療補助計畫服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)主任。

川普在他的社群媒體平台Truth Social發文宣布，盧特尼克將擔任商務部長(commerce secretary)，「領導我們的關稅 和貿易議程，並對美國貿易代表辦公室承擔額外直接責任」。

盧特尼克是加密貨幣支持者、費茲傑羅證券公司(Cantor Fitzgerald)執行長；他與曾領導川普聯邦中小企業署(Small Business Administration)的前WWE摔角高層主管琳達·麥克馬洪(Linda McMahon)共同擔任川普過渡團隊聯合主席，為下屆政府覓才，提出關鍵職位候選人。

盧特尼克倡議大範圍徵收關稅，他9月曾表示，「關稅是總統可用的了不起工具，我們需要保護美國工人。」川普競選時提議對中國商品徵收60%關稅，並對其他所有進口商品徵收高達20%關稅。

奧茲醫生19日獲總統當選人川普提名，掌管聯邦醫療服務中心，職責涵蓋藍白卡及相關健康計畫和服務。(美聯社)

川普選中奧茲接掌聯邦醫療保險和醫療補助計畫服務中心，監督數百萬老年人、窮人和殘疾人健保計畫；他貼文指出，「奧茲將成為激勵疾病預防的領袖，我們在醫療保健花的每一塊錢都會得到世上最好結果。他還將減少我國最昂貴政府機構內的浪費和詐欺；該機構占我國醫療保健支出三分之一，占全國預算四分之一。」

奧茲2022年曾代表共和黨競選賓州聯邦參議員失利，但他始終支持川普，最近幾天還表示自己支持小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.) 提名衛生部長。聯邦醫療保險和醫療補助計畫服務中心隸屬衛生部。他曾是電視名主持人溫弗瑞節目的常客，提供醫學知識。奧茲是土耳其裔，擔任紐約哥倫比亞大學醫學院外科醫師。

奧茲提名案若獲參院批准，將負責醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)和俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)等計畫；全國半數以上人口依賴這些計畫獲得醫療保險。白卡為數以百萬計最貧困兒童和成人提供幾乎免費的醫療保險；紅藍卡為老年人和殘疾人提供健康保險。>