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紐時分析：川普組內閣「放水淹沒」 賭參院不敢全封殺

記者顏伶如／綜合報導

共和黨佛羅里達州國會眾議員蓋茨(Matt Gaetz)雖獲總統當選人川普提名出任司法部長，但涉嫌與未成年17歲少女性交易而遭司法部、國會調查的紀錄是否公開，讓人事案能否過關出現重大變數。紐約時報分析，儘管蓋茨任命可能失敗，川普仍然繼續推動，對內閣首長人事採取「放水淹沒策略」(flood-the-zone approach)，押注參議院不敢對所有爭議人物全數打回票。

川普過去幾天在私下交談裡坦承，蓋茨人事案在參院通過機會並不高。但川普並無打算撤銷提名，還親自打電話代表蓋茨出面爭取支持，川普同時認為，即使蓋茨最後沒能當上司法部長，但提名蓋茨已讓擔任部長的資格被拉低甚多，接下來川普不論改提任何遞補人選，華府政壇都不會震驚，人事案可望在參院輕鬆通過。

川普提名的衛生部長曾經發表沒有根據的反疫苗論述，國防部長被提名人是福斯新聞網(Fox News)節目主持人，領導經驗遭到質疑。川普提名的國家情報總監深受俄羅斯官方媒體喜愛。

前任白宮資深顧問班農(Stephen K. Bannon，前譯巴農)形容，川普重力出手，對體制造成重創。

根據傳統，總統通常與幕僚團隊討論內閣人事，分析哪些人選是體制能夠容忍的選擇，人選若在參院任命聽證會可能面臨質疑，就提早一步排除於考慮名單之外。川普第一任執政期間就遵循這套風險迴避(risk-averse)策略，例如提名四星上將馬提斯(Jim Mattis)出任國防部長，參院表決時以98票贊成對1票反對通過。

川普這回獲得選舉大勝，全面控制共和黨，對於內閣人事便推出創新手段，一口氣提名多個另類選擇，看準參議院不可能全數封殺。但如果蓋茨提名案沒過，川普備案為何，目前並不清楚。

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