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川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

編譯陳韻涵／綜合報導
針對川普明年1月就任總統後將展開的大規模遣返無證移民的行動，民主黨籍的波士頓市華裔市長吳弭受訪表示，波士頓不會配合川普的這一行動。(美聯社)
針對川普明年1月就任總統後將展開的大規模遣返無證移民的行動，民主黨籍的波士頓市華裔市長吳弭受訪表示，波士頓不會配合川普的這一行動。(美聯社)

民主黨籍州長與市長誓言對抗總統當選人川普的大規模遣返無證移民行動；亞利桑納州與麻州州長誓言不會協助川普的驅逐計畫，允諾盡一切方法保護居民；而波士頓華裔市長吳弭(Michelle Wu)則表示，絕不合作；川普欽點的邊境政策主管霍曼(Tom Homan)批評吳弭「不聰明」，嗆她不配合就滾蛋。

亞利桑納州民主黨籍州長霍布斯(Katie Hobbs)表示，她不會協助川普實施大規模驅逐無證移民行動的「誤導」計畫。

霍布斯表態的意義重大，亞利桑納州不僅是邊境州，且該州選民在此次投票中支持川普。

霍布斯18日接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問時，被問到川普政府能否「重設」(reset)邊境，她回答，重點將聚焦與聯邦政府合作確保邊境安全。

她說，「我非常希望這種夥伴關係能夠持續，且希望即將上任的政府聽取地方政府和當地專家的意見」、「身為州長，我不會容忍那些傷害、威脅、恐嚇我們社區的誤導政策，亞利桑納州不會參與這些活動」。

庇護州與城市首長近日紛紛表態不會配合驅逐行動，麻州州長希利(Maura Healey，民主黨)最早承諾動用所有方式保護其公民和居民，並矢言麻州州警「絕對不會」協助川普的行動。

波士頓華裔市長吳弭17日接受ABC麻州地方電視台WCVB採訪時表示，波士頓不會配合川普就任後的大規模驅逐行動。她說：「選舉會產生後果，聯邦政府對特定行動負責，而城市不能逆轉或推翻其中的某些環節，但我們能進一己之力，運用一切可行辦法保護居民，我們不會配合那些透過廣泛恐懼影響大規模經濟而實際威脅人民安全的行為。」

對於民主黨執政的州與城市反對，曾聯邦移民及海關執法局(ICE)前代理局長霍曼批評吳弭反抗川普的大規模驅逐計畫「不是很聰明」。

將被川普再度委以重任的霍曼18日告訴極右派保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)說，吳弭表態不配合川普打擊非法移民的行動，必須「滾蛋」。

川普 吳弭 非法移民

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