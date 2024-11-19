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全球力推淨零轉型 學者分析： 恐因「川普2.0」出現變數

記者林宸誼／台北即時報導
中華經濟研究院國際經濟所淨零轉型組組長羅時芳（左起）、中經院副院長王健全、中華經濟研究院院長連賢明、中經院區域發展研究中心主任劉大年，出席「2024年當前國際經貿新情勢研討會」。（記者林宸誼／攝影）
中華經濟研究院國際經濟所淨零轉型組組長羅時芳（左起）、中經院副院長王健全、中華經濟研究院院長連賢明、中經院區域發展研究中心主任劉大年，出席「2024年當前國際經貿新情勢研討會」。（記者林宸誼／攝影）

全球推動淨零轉型，不過學者坦言，川普這次重返白宮，並延續先前的能源政策路線，恐怕對全球能源轉型帶來變數。此外學者也警告，關稅是未來川普貿易政策的主軸，除了對大陸加碼之外，也會對美國所有進口品加徵關稅，

中華經濟研究院院長連賢明在中經院WTO及RTA中心舉辦的「2024年當前國際經貿新情勢研討會」中表示，進出口貿易是台灣經濟發展的主要動力，全球經貿局勢的演變和台灣經濟表現與投資布局有極高的關聯性。

但連賢明坦言，面對全球氣候變遷日益嚴峻的挑戰，台灣供應鏈也面臨的淨零轉型以及碳定價趨勢，「川普這次重返白宮，並延續先前的能源政策路線，恐怕對全球能源轉型帶來變數。」

「過去是一個蘋果救台灣，現在是一個半導體救台灣。」中經院副院長王健全指出，川普上任後，首先是高關稅上路，除了會對台灣的半導體業帶來影響，連傳統產業也無法倖免，因此他籲政府協助「傳產二次轉型」。

王健全表示，受中美科技戰影響，大陸產業外移不僅會造成全球經貿版圖重整，當地產業會逐漸空洞化，就業和消費下降，「大陸因為中央集權，不會重蹈日本失落30年覆轍，但至少會失落10到15年。」

中經院區域發展研究中心主任劉大年提出警告，川普曾表示，關稅是他字典裡中最愛的字，而中美貿易戰後，台灣出口結構發生重大影響，台灣對美國出口大幅上升，約佔台灣總出口四分之一，美國已是台灣第二大出口市場，「川普不能容忍貿易赤字上升，會認為別國市場不夠開放。」

劉大年進一步分析，目前川普目標是墨西哥，因此對在墨西哥布局的台灣電動車供應鏈將受害。

此外，劉大年還提出，目前智慧型手機、筆電沒有在美國對大陸課關稅的名單裡，但這兩項產品在美國市佔率非常高，且台灣供應鏈所占比重相當大，因此這兩項產品未來有可能被美國課稅。

中經院國際經濟所淨零轉型組組長羅時芳認為， 川普勝選，海內外上下都有碳焦慮、對減碳產業發展不利。不過她樂觀認為，「就像搭機時，遇到『川普2.0』亂流，保持冷靜，繼續前進。」

川普 關稅 供應鏈

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