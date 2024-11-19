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歐記健保擴大補助明年恐不延長 340萬人面臨失保…多在紅州

記者顏伶如／綜合報導
聯邦為歐記健保擴大補助的效期明年底結束。(路透)
聯邦為歐記健保擴大補助的效期明年底結束。(路透)

國會2021年通過決議，為俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)提高聯邦補助，效期於2025年結束。華盛頓郵報報導，某些保守派國會議員已經表態反對延長補助，340萬人恐將失去醫療保險

華盛頓郵報17日分析，聯邦為歐記健保擴大補助的效期明年底結束後，如果共和黨居多數的國會拒絕展延，補助水準將恢復到拜登政府上台之前，病患、醫療院所以及保險公司擔心「可負擔健保法」市場受到巨大衝擊，民眾透過「可負擔健保法」平台購買保險時開銷增加。

報導指出，新任國會將出任參院財政委員會(Senate Finance Committee)主席的共和黨愛阿華州聯邦參議員克雷波(Mike Crapo)，今年9月在參院聽證會上曾說，反對為歐記健保繼續提供擴大補助。他說：「我們應該合作改善健保選擇、價格平實以及計畫可靠，不是一昧地推出稅務與支出政策。」

報導指出，擴大補助停止將有潛在政治風險。專家指出，如果聯邦補助回歸2021年之前水準，某些才剛加入歐記健保的民眾可能選擇不再續保；非黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)預測，大約340萬人將變成無保(uninsured)，其中多數住在共和黨執政州。

非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)指出，擴大補助一旦終止，在12個共和黨執政州的健保保費恐將增加一倍，包括德州、西維吉尼亞州、阿拉斯加州等，民主黨執政州保費也將提高，只不過幅度較小。

總統當選人川普對於是否同意讓聯邦延長擴大補助歐記健保並未明確表態，但川普長期批評歐記健保，共和黨也說準備全面改革歐記健保。「共和黨研究委員會」(Republican Study Committee，RSC)公布的研究計畫當中，包括了停止擴大補助選項。

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