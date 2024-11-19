前威州眾議員達菲獲提名運輸部長 財長爭奪戰傳有新人選

前威斯康辛州聯邦眾議員達菲，獲川普提名出任運輸部長。(美聯社)

總統當選人川普 18日說，將提名前任威斯康辛州聯邦眾議員 達菲(Sean Duffy)出任運輸部長，落實讓美國進入「旅遊黃金年代」的使命。

53歲的達菲曾是伐木工競賽選手(lumberjack athlete)，1997年參加MTV電視台的實境節目「真實世界之波士頓」(The Real World: Boston)，1998年參加MTV電視台「道路規則：全明星大賽」(Road Rules: All Stars)時認識了後來的妻子。

達菲曾任特別檢察官、威州艾許蘭郡(Ashland County)區域檢察官，2010年憑著茶黨(Tea Party)風潮在威州聯邦眾議員選舉勝出。2019年從國會卸任之後，達菲經常在福斯新聞網(Fox News)評論時事，目前擔任福斯商業新聞網(Fox Business)「帳本底線」(Bottom Line)節目主持人。

達菲成為福斯集團旗下第二名獲得川普延攬入閣的電視人物，川普上周宣布陸軍國民兵出身的福斯主播赫塞斯(Pete Hegseth)將出任國防部長。

達菲妻子瑞秋．康波斯-達菲(Rachel Campos-Duffy)也是福斯新聞主播，川普在聲明中稱她是「福斯新聞明星」。

另外財政部長人選之爭公開化，讓川普頗感惱火，據傳他已考慮新的人選，其中包括前聯準會(Fed)理事華許(Kevin Warsh)、阿波羅全球管理公司(Apollo)執行長羅旺(Marc Rowan)、聯邦參議員海格提(Bill Hagerty)等。

道瓊報導，海格提幾天前在海湖莊園和川普碰過面。金融時報報導，財長人選最後可能竄出黑馬。報導說，前貿易代表賴海哲曾表示有意出任財長，上周日支持關稅 的智庫美國繁榮聯盟公開支持賴海哲接任財長。該智庫在X平台上發文說：「下一任財長必須百分之百與總統當選人川普的關稅政策保持一致。」

紐約時報報導，川普原本預料會在上周末從交接團隊共同主席盧特尼克(Howard Lutnick)和避險基金富豪貝森特(Scott Bessent)兩人之中做出選擇。但他如今對這兩人另有考量，他本周將邀請可能人選到海湖莊園面談。

據報導，盧特尼克最近讓川普感到厭煩。馬斯克在社交媒體平台X表態支持盧特尼克，認為貝森特只是財長的「一如往常」的選擇；不過據說貝森特仍列考慮人選，他也被點名為可能是領導白宮國家經濟委員會的人選。