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川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

編譯陳韻涵／綜合報導
川普團隊開始討論大幅修改糧食券、白卡等計畫，圖為緬因一處農貿市場的標語上允許使用糧食券。(美聯社)
川普團隊開始討論大幅修改糧食券、白卡等計畫，圖為緬因一處農貿市場的標語上允許使用糧食券。(美聯社)

為了抵銷延長2017年減稅政策的巨額成本，總統當選人川普團隊和國會共和黨議員開始討論大幅修改「聯邦醫療補助計畫」(Medicaid，俗稱白卡)、俗稱「糧食券」(food stamp)的聯邦營養補充援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)及其他安全網計畫。

華盛頓郵報報導，七名匿名知情人士透露，共和黨議員、幕僚和川普過渡團隊中的部分經濟官員，正在研擬新的工作要求和計畫支出上限。

部分共和黨人關切這類撙節的負面政治影響，這會影響至少7000萬名低收民眾；部分消息人士透露，相關討論仍在初期階段。

一位共和黨稅務顧問表示：「我不認為，僅透過延長減稅期限讓帳上赤字增加會形成挑戰，但這件事情的另一面是，當你開始增加一些東西來減少赤字，會形成政治挑戰。」

相關討論的焦點在於川普2017年的稅收法案，該法案降低絕大多數美國人的稅賦。

國會官員表示，稅收法案的主要部分將於2025年底到期，而據川普的提議，延長相關條款將讓未來10年本已飆升的國債再增逾4兆元。

目前國債已超過36兆元，川普競選期間還提出一系列新的減稅措施，如取消小費稅和加班稅，形同增加國債數兆元。

共和黨領袖支持延長減稅，但許多人擔心國庫短收將促進借貸而尋找省錢方法：除社會安全網計畫外，許多共和黨議員還試著重新利用民主黨已批准的潔淨能源基金。

共和黨議員示警，隨著俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)擴張，醫療補助計畫激增，並稱該計畫的結構對聯邦預算造成龐大壓力；各州管理該計畫之餘，聯邦政府提供配套預算和大量補貼。

眾院預算委員會(House Budget Committee)主席阿靈頓(Jodey Arrington，德州共和黨)13日表示，醫療補助計畫「負責且合理的工作要求」類似糧食券既有規定，可節省約1000億元。

阿靈頓並表示，國會每年不只一次審查醫療補助計畫的資格，還能節省1600億元成本。

保守派倡議智庫「典範研究中心」(Paragon Health Institute)今年7月的報告顯示，額外醫療補助改革將在10年內削減聯邦赤字逾5000億元。

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