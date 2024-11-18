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上任即宣布緊急狀態 川普：將派美軍驅逐千萬無證移民

編譯盧思綸／即時報導
總統當選人川普證實，上任後將宣布國家緊急狀態，出動美軍大規模驅逐無證移民。(美聯社)
總統當選人川普證實，上任後將宣布國家緊急狀態，出動美軍大規模驅逐無證移民。(美聯社)

總統當選人川普18日在自家社群回覆貼文證實，上任後將宣布國家緊急狀態，出動美軍大規模驅逐無證移民，並承諾使用「一切必要權力」實施美國史上最大規模的驅逐計畫。

衛報報導，保守派組織「司法觀察」（Judicial Watch）主席費頓（Tom Fitton）8日在真實社群（Truth Social）的一篇貼文寫道，新政府「將利用軍事資產，透過大規模驅逐扭轉拜登入侵」。

川普當日稍早則轉貼文章表示肯定寫下：「真的！」

自從獲得壓倒性勝選以來，川普不斷表示將兌現競選承諾，從就任總統的第一天開始實施大規模驅逐出境。但他所描述的「美國史上規模最大的驅逐計畫」，仍有許多方面不清楚。

川普先前曾表示，他將依靠戰時權力、軍隊以及有志一同的州和地方領導人，還有動用軍隊來執行，如此龐大的行動幾乎肯定會引起民主黨領袖援用法律挑戰和阻止，其中一些人已經表示，他們將拒絕與川普合作實施驅逐議程。

專家和倡議人士認為，川普概述的驅逐行動將衍生法律和後勤方面的挑戰，更不用說驅逐數百萬人所需的成本和基礎設施飆升，其中許多人已經在該國生活了至少10年，為勞動力做出貢獻，並且擁有與美國公民的家庭。

在大選後的首次採訪中，川普告訴國國家廣播公司（NBC），他「別無選擇」，只能不惜一切代價實施大規模驅逐計畫。

川普多次聲稱他將驅逐至少1500萬、甚至多達2000萬非法居留美國的人，但該數字未經證實。

根據皮尤研究中心（Pew Research）分析，截至2022年，估計有1100萬人未經授權居住在美國。2022年和2023年，美國邊境的移民數量達到創紀錄水平，但在墨西哥加強執法力度和拜登政府打壓庇護後，2024年急劇下降。

川普與范斯政府權力交接團隊發言人李維特（Karoline Leavitt）告訴新聞周刊（Newsweek），「總統川普將調動一切必要的聯邦和州權力，發起美國史上最大規模的非法罪犯、毒販和人口販運者驅逐行動，同時降低家庭的成本。」

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