法律專家：民主黨質詢法條將能擋下蓋茨司法部長人事案

司法部長提名人蓋茨。（美聯社）

新聞周刊(Newsweek)18日報導，曾任聯邦檢察官的司法評論員賴特(David Lat)指出，民主黨 如果想要擋下佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨 (Matt Gaetz)的司法部 長人事任命，可以在提名聽證會針對法條提出詢問。

蓋茨(Matt Gaetz)13日獲總統當選人川普提名出任司法部長，但蓋茨涉嫌與未成年17歲少女性交易、使用藥物、接受不當饋贈、圖利他人，被司法部調查兩年但後來並未起訴，遭到國會調查則已三年。眾議院操守委員會(House Ethics Committee)今年6月擴大調查範圍。共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)17日表示，反對公布操守委員會的蓋茨調查報告。

賴特17日在「原始管轄權」(Original Jurisdiction)部落格撰文寫道，蓋茨雖然爆發爭議，某些共和黨國會議員提出批評，但在川普力挺之下，出任司法部長機率渺茫，卻不是毫無勝算。

川普希望內閣首長避開必須通過參議院投票表決的標準程序，在參院年底休會期間直接完成休會任命(recess appointments)。

參議院是否舉行人事任命聽證會仍是未知數，賴特指出，民主黨如果要摧毀(torpedo)蓋茨的司法部長人事案，最佳之道就是在審查司法部長提名的參院司法委員會聽證會上針對法條嚴格逼問。

賴特說，民主黨參議員不必浪費時間發表長篇大論的說詞，否則只會引來蓋茨長篇大論的回嘴，「這點他真的很厲害」。

賴特指出，民主黨參議員應該針對具體法條對蓋茨發動連珠砲質詢，如同路易西安納州聯邦參議員甘迺迪(John Neely Kennedy)在司法人事聽證會上對被提名人的提問風格，就能達到讓蓋茨自斷生路(self-asphyxiate)的下場。

賴特表示，蓋茨缺乏司法歷練，從來不曾擔任聯邦檢察官，只在佛羅里達州一家小型律師事務所任職約兩年。賴特在文中寫道：「蓋茨對於司法部的唯一經歷，顯然就只有身為司法部的調查對象而已。」