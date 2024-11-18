我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約乾旱持續 野火專門小組成立

WSJ：面對川普2.0貿易戰 中國只能提振國內消費

伊朗最高領袖顧問：儘管川普當選 與北京連結不變

編譯高詣軒／即時報導
伊朗最高領袖哈米尼的顧問維拉雅蒂。（路透）
伊朗最高領袖哈米尼的顧問維拉雅蒂。（路透）

法新社18日引述伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗最高領袖哈米尼的顧問維拉雅蒂說，儘管美國總統當選人川普將重返白宮，伊朗和中國的連結不會改變。

維拉雅蒂會晤中國駐德黑蘭大使叢培武時說，川普明年1月回任將不會影響伊朗的外交政策，尤其是伊朗和中國的連結，「伊朗和中國有歷久不衰、緊密且友好的文化和歷史關係，兩國都已對彼此有許多正面影響」。維拉雅蒂曾擔任伊朗外交部長16年，直到1997年卸任。

中國是伊朗最大貿易夥伴，也是受制裁限制的伊朗石油一個主要買家。伊朗石油部長帕克尼加德上周說，伊朗對川普再度當選後的石油銷售沒有嚴重擔憂。

川普在第一任期對伊朗實施「極限施壓」政策，再次當選後也選擇聯邦參議員魯比歐為國務卿人選。魯比歐對中國、伊朗的敵意廣為人知。

「極限施壓」政策包括對德黑蘭施加新、舊制裁，這讓北京促進伊朗參與中方「一帶一路」基礎建設倡議的心力更為複雜。

中國和伊朗2021年簽署一項25年的戰略協議，涵蓋諸多領域，包括能源、安全、基礎建設和通訊。中國外交部長王毅9月還向伊朗總統裴澤斯基安保證，無論國際和區域情勢如何演變，中國都會支持伊朗。

大選熱門話題

伊朗 川普 石油

上一則

不同8年前… 川普2.0有備而來 打擊深層政府 報復清算

延伸閱讀

不同8年前… 川普2.0有備而來 打擊深層政府 報復清算

不同8年前… 川普2.0有備而來 打擊深層政府 報復清算
民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多
川普團隊尋求放寬美國對無人自駕車規範 馬斯克將受益

川普團隊尋求放寬美國對無人自駕車規範 馬斯克將受益
立法院長韓國瑜依慣例率團賀川普就職？ 藍憂綠卡韓

立法院長韓國瑜依慣例率團賀川普就職？ 藍憂綠卡韓

熱門新聞

在總統當選人川普9日晚間於真實社群平台發聲明表示不會邀請前國務卿龐培歐入閣後，龐培歐10日首次對此發文回應。(擷自X@Mike Pompeo)

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

2024-11-10 15:43
總統當選人川普(右)13日上午與共和黨國會眾議員見面時開億萬富豪馬斯克(左)的玩笑說，馬斯克「一直不想回家，我又沒辦法把他甩開」。圖為兩人10月5日在賓州的造勢行程中。(美聯社)

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

2024-11-13 19:43
國會選舉開票在美東時間5日晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

民主黨眾院再添3席 藍212 Vs. 紅218

2024-11-17 15:30
川普傳出已邀共和黨眾議員紐約州眾議員斯特凡尼克擔任美國駐聯合國大使。（美聯社）

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

2024-11-11 10:00
(取自YouTube)

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

2024-11-13 11:33
前國務卿龐培歐。（路透）

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

2024-11-10 20:28

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地