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川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

惹火川普 新財長提名搶太凶 將考慮其他人選

編譯廖振堯／綜合報導
川普尚未決定財政部長人選，各方角力激烈。（路透）
川普尚未決定財政部長人選，各方角力激烈。（路透）

總統當選人川普尚未決定財政部長人選，紐約金融公司「康托費茲傑羅」(Cantor Fitzgerald)執行長盧特尼克(Howard Lutnick)受到兩大川普盟友馬斯克、小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)公開支持，原本有望接掌大位，但各方角力浮上檯面後，據傳川普因此不滿而考慮其他人選。

華爾街日報17日報導，川普自己最屬意投資公司Key Square資本管理創辦人貝森特(Scott Bessent)，稱他是「華爾街最聰明的人之一」，並且「受到所有人尊重」；貝森特亦獲川普第一任時的白宮國家經濟會議主席(NEC)庫德洛(Larry Kudlow)支持。

15日晚間，盧特尼克似乎有意退出提名戰，促使馬斯克和小甘迺迪周末在X平台上發文相挺。馬斯克表示「貝森特是個一切照舊的選擇，而盧特尼克實際上會實施變革。」小甘迺迪16日下午發文稱「比特幣沒有比盧特尼克更強力的擁護者了」。

知情人士稱馬斯克在私下的會議中一直向川普發表誰該擔任財長的意見，說如果盧特尼克當財長，與金融機構合作會更順暢。消息也透露，上周稍早盧特尼克得知他最終可能不會出線，於是向馬斯克求助；另一位知情人士則說盧特尼克沒有要求馬斯克公開支持。

而盧特尼克在最後一刻受到強力盟友支持，使得川普承受選擇壓力，這些角力惹惱了川普及高階幕僚，促使川普兩個人都不考慮。川普顧問已經討論的其他人選包括阿波羅全球管理公司執行長羅旺(Marc Rowan)、川普第一個總統任期時的美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)。

川普財長將是制定2025年稅改立法、對外貿易談判的關鍵角色。有鑑於馬斯克已成為川普高級顧問之一，他與財長的關係很大程度上可能決定預算改革是否成功。

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