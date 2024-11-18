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大選超募10億 賀團隊恐入不敷出 敗選仍續吸資

編譯徐薏茹／綜合報導
據統計，選戰雙方陣營都投入大量資金。圖為支持賀錦麗的旗幟。(路透)
據統計，選戰雙方陣營都投入大量資金。圖為支持賀錦麗的旗幟。(路透)

賀錦麗民主黨的募款活動在本次總統大選中籌集10億元以上資金，然而據美聯社報導，賀錦麗在大選結束後仍繼續向捐助者籌募資金，顯示入不敷出。

民主黨持續呼籲賀錦麗的支持者給予資金支持，但未明確地要求幫忙負擔潛在債務，而是以其他問題來吸引可能的金主。

密西根州民主黨策士赫蒙德(Adrian Hemond)說：「賀錦麗競選活動的花費肯定超過募得的資金，現在他們正忙著募款。」赫蒙德表示在賀錦麗敗選後，他收到競選團隊的請求，請他幫忙募款。

民主黨幾乎每日都向賀錦麗的電子郵件捐助者名單發送捐款請求，目標是捐助數百元或以下的小額捐款人，但赫蒙德透露，選舉後的募款行動也包括與大額捐款金主的個人通話。

現在匆忙的募款行動突顯出一次失敗競選活動的花費，以及民主黨立即面臨的挑戰，他們正試圖維持基礎的政治運作，以應對將上任的川普政府，並為2026年的期中選舉做準備。

同時，這也引發對於民主黨處理資金方式的懷疑，包括舉辦有熱門歌手、名流參加的活動，並且在幾個非傳統的聚會空間打廣告，例如拉斯維加斯的球形建築Sphere。

一名熟悉募款工作及民主黨全國委員會(DNC)財務情況的消息人士則透露，賀錦麗競選團隊預計的資金缺口與整個競選規模相比是相對較小的金額，其競選團隊在10月中報告擁有1億1900萬元的庫存現金。

賀錦麗競選團隊財務長斯托佛(Patrick Stauffer)在聲明中表示，選舉日「沒有未支付的債務或逾期的帳單」，並且在12月必須交給聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)的財務揭露報告中，競選活動或DNC都「沒有債務」會被列出。

熟悉競選和DNC財務的消息人士表示，目前無法知道賀錦麗團隊的資產負債是什麼情況，競選團隊仍在收取競選活動或服務供應商的費用清單，團隊也還有未支付的收據。

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