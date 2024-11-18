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川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

不同8年前… 川普2.0有備而來 打擊深層政府 報復清算

編譯陳韻涵／綜合報導
美國總統當選人川普。（美聯社）
美國總統當選人川普。（美聯社）

華盛頓郵報分析，川普2.0的布局起手式表明他想擾亂政府並報復；回顧八年前，川普第一任期的政府過渡程序起步緩慢且跌跌撞撞，此次火速行動並提名效忠於他的爭議人選負責關鍵職位，顯示有備而來。

報導分析17日指出，川普八年前的閣員人選執著建制派人物，例如提名退休將軍馬提斯(James Mattis)擔任國防部長，並偏好用他的綽號「瘋狗」(Mad Dog)來稱呼他；此外，他認為艾克森美孚(ExxonMobil)執行長提勒森(Rex Tillerson)擔任國務卿，看起來就像主流選角。

川普當時挑選閣員的過程，包括他與羅穆尼(Mitt Romney)的晚餐照片，都經過精心規畫；羅穆尼曾在競選期間批評川普，但川普一度考慮並拒絕讓他擔任國務卿，這都是計畫好的。

八年後的今年，川普採取截然不同的策略；他只是偶爾公開露面，如前往華府在白宮會晤拜登總統，並造訪國會山莊。

川普和拜登各自扮演本分角色，勉強展現誠意以避免尷尬。

除此之外，川普多數時間與幕僚和顧問待在佛羅里達州的海湖莊園密商，透過新聞稿而非公開活動來籌組他的第二任政府。

川普以驚人速度填補政府重要職務，如國務卿、防長、司法部長，以及其他對職位，如紐約南區聯邦檢察官。

在外交職務方面，川普此次的部分提名人獲得讚譽，如佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)獲提名為國務卿，佛羅里達州聯邦眾議員沃茲(Mike Waltz)將出任國安顧問，而川普最忠實的支持者之一、眾院共和黨會議主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)則將擔任聯合國大使。

但也有部分提名人選遭受質疑和反對，例如川普真的要讓面臨眾院官箴委員會調查的佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)當司法部長，且讓毫無政府經驗的福斯新聞主持人赫塞斯(Pete Hegseth)接掌五角大廈？

華郵指出，川普似乎決心兌現競選承諾，打擊「深層政府」(deep state)，即他第一任期內抵制他的龐大聯邦官僚，並準備清算那些他認為曾「追殺」他的法律人士。

川普再次承諾試圖改變現狀而勝選，而他也在賭那些投票支持他的選民，已準備好應對他的初步提名帶來的強烈衝擊。

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