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買春、吸毒…川普提名的司法部長雜音多 眾議長反對公布紀律報告

中央社／華盛頓17日綜合外電報導
司法部長提名人蓋茨。（美聯社）
司法部長提名人蓋茨。（美聯社）

美國聯邦眾院議長強生今天堅稱，眾院紀律委員會（House Ethics Committee）不應發布司法部長提名人蓋茨疑似性行為不端的報告，儘管民主黨人嚴厲斥責蓋茨不夠格。

法新社報導，強生（Mike Johnson）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「委員會不應該公布，為什麼？因為蓋茨（Matt Gaetz）辭去國會職務，他不再是議員了。這涉及一個非常重要的協議、傳統和規則。」

共和黨籍、評價兩極的蓋茨，被控多年前曾買春，與時年17的女孩發生性關係，但他堅決否認。

他還因涉嫌非法使用毒品、將競選資金轉為個人使用、在眾院分享不當圖像或影片，以及其他疑似不當行為而受到調查。

候任總統川普提名蓋茨領導司法部，震驚各界，民主黨人認為此舉是公然挑釁之後，蓋茨幾乎是立刻就辭去了議員職位，有效結束了針對他的紀律調查。

但兩黨議員都呼籲公布紀律報告，連部分共和黨參議員都說，他們在審查提名方面負有憲法上的職責，因此需要取得所有相關資訊。

民主黨籍參議員當選人謝安達（Adam Schiff）在CNN上控訴蓋茨。他說：「我覺得他不只是不夠格而已，他是完全沒有資格。」

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