民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

開票出口民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗失去大批亞裔選票的支持，是敗選原因之一。華人選民多支持共和黨總統候選人川普。圖為賀錦麗7月參加拉斯維加斯的亞裔支持造勢活大 。(美聯社)

民主黨總統候選人賀錦麗 在這次選舉中大敗，最令她尷尬的應該是少數族裔選民的流失、年輕選民的支持；亞裔 、非裔、拉美裔均倒向共和黨總統當選人川普 ，其中以亞裔19%改投川普最多；相形拜登總統2020年取得8100萬普選票，賀錦麗僅得7300萬張，差距達800多萬，原因令人玩味。

每日郵報(Daily Mail)17日報導，賀錦麗的支持者大可駁斥說，她取得的普選票減少，純因2024年投票率降低，但這次投票率為65%，比2020年的67%只低兩個百分點。

亞裔、非裔及年輕人選票均轉投給川普；亞裔改投者達19%、拉美裔18%、非裔10%。

美國總統選舉計票迄今完成97%，賀錦麗的得票率要比2020年的拜登少10個百分點。

川普這次斬獲的普選票大增，比2020年多出100多萬票，大勝賀錦麗的幅度達300萬票，也是20年來在普選票首位勝出的共和黨總統候選人；即便是過去50年間最不受歡迎民主黨候選人之一的喜萊莉‧柯林頓，2016年取得的普選票仍比川普多。

賀錦麗何以難堪敗北，各路專家都有解釋，但由普選票可得知，最明顯的便是各個人口分類，賀錦麗都告受挫。

30歲以下選民14%改投川普，而且該年齡層的女性改投共和黨的足足增長7個百分點，最令賀錦麗難堪。24歲以下女性選民甚至更討厭賀錦麗，相形2020年，川普在那類選民得票成長11個百分點。

川普在年輕女性票上大有斬獲，也助他在30歲以下選民得票之高，為2008年以來共和黨總統候選人之最。柯林頓2016年對戰川普，在30歲以下選民贏了19個百分點；拜登2020年更擴大差距到25個百分點，而賀錦麗的勝幅縮小到只6個百分點。

川普著重經濟及移民，選戰打得特別好；三分之二選民表示最關心經濟，出口民調指出，而且那些人當中，八成投給他；另11%選民表示最在乎移民，其中九成投給川普。

賀錦麗未能解決經濟、移民課題，而且選戰策略似乎集中在墮胎權，以及川普「威脅到民主」；但認為墮胎為首要考量的選民僅14%，這類人當中賀錦麗得票74%；最關心民主的選民有34%，其中八成投給賀。