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反蘋果的FCC委員卡爾 被川普提名為主席 分析師：他將和矽谷激烈鬥爭

編譯盧思綸／即時報導
美國FCC委員卡爾獲得總統當選人川普提名出任主席。(路透)
美國FCC委員卡爾獲得總統當選人川普提名出任主席。(路透)

美國總統當選人川普17日晚間宣布提名卡爾（Brendan Carr）出任聯邦傳播委員會（FCC）主席。卡爾現在是FCC的委員，素來對科技巨頭多有批評。他公開支持新政府應該監管科技業，以及懲罰帶有政治偏見的電視網路。

川普在提名聲明中將卡爾描述為「言論自由戰士」。川普說，「他目前的任期將持續到2029年，由於他出色的表現，我現在將提名他為常任主席」。

紐約時報報導，FCC的存在感低，專責廣播與電視廣播許可、監管電話通訊費用與家用網路普及化，卡爾很可能對FCC帶來震盪。

川普選前表明，希望FCC撤銷NBC和CBS的許可證，理由是對他的不公平報導。

45歲的卡爾曾參與撰寫傳統基金會「2025計畫」中有關FCC的章節。他在其中主張FCC應該規範蘋果、Meta、Google與微軟等大型科技企業。

卡爾上周才在社群平台X發文表示，FCC應該進行「大拆解」。

紐時指出，電信律師和分析師表示，卡爾可能會徹底重塑這個獨立機構，擴大其權力範圍，並將其作為右翼的政治武器。他們預測卡爾將透過推動監管Meta和Google等公司來測試FCC權力的法律限制，從而與矽谷展開激烈的鬥爭。

卡爾是首位訪問台灣的FCC委員，曾在2022年11月應邀來台。

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