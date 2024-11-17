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含住屋補助、學貸減免…馬斯克砍政府開支 10大項目首當其衝

記者胡玉立／綜合報導
獲川普提名執掌政府效率部的特斯拉執行長馬斯克擬推動大砍政府開支，拜政府推行的退伍軍人健保、住屋補助及學貸減免等計畫將首當其衝。(路透)
獲川普提名執掌政府效率部的特斯拉執行長馬斯克擬推動大砍政府開支，拜政府推行的退伍軍人健保、住屋補助及學貸減免等計畫將首當其衝。(路透)

川普提名主掌政府效率部的企業家馬斯克(Elon Musk)和拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)承諾要帶著「電鋸」大砍政府開支。馬斯克表示可能會將6兆7500億元聯邦預算削減「至少2兆元」，400多個聯邦機構將減至不到99個。儘管馬斯克未提供更多細節，但拉馬斯瓦米已在社群媒體提議，將取消那些國會通過但不再具體授權支出的項目。華盛頓郵報報導，拉馬斯瓦米的特殊作法可能威脅數千萬國人每天依賴的數十個項目，至少十大政府項目首當其衝。

拉馬斯瓦米寫道：「我們可以也應該通過取消國會不再授權的政府項目資金，每年可節省數千億元。」

國會預算辦公室稱，拉馬斯瓦米聲稱要取消的未單獨授權的政府支出計畫項目，經費逾5160億元，其中十大項目逾3800億元；它們涉及：退伍軍人健保、藥物研發和鴉片類藥物成癮治療、國務院部分經費、住房補助、司法部部分支出、教育支出、美國太空總署(NASA)預算、醫療保健和學生貸款計畫、國際安全計畫、為低收入家庭兒童提供學前教育的啟蒙計畫(Head Start)。

華郵指出，拉馬斯瓦米的作法看似簡單省錢，但專家表示，總統當選人川普、馬斯克和拉馬斯瓦米新創的政府效率部(DOGE)做法，根本誤解了國會和聯邦支出。

拉馬斯瓦米認為國會不再授權的項目應是削減開支主要目標，但實際上，國會放棄授權的許多項目，存在於政策專家稱為「自我授權」的資助法案中。

也就是說，國會只需通過一項法律來分配，即已賦予部門使用資金的權力，毋須再通過另一項授權法案來提供資金；這是國會提高立法工作效率的方式，其合法性已有大量政府研究證實。

專家表示，政策制定者有足夠空間來發現和消除過度的聯邦支出，但美國金融健康狀況不斷惡化，讓問題變嚴重。國家債務估計未來幾天將超過36兆元；無黨派負責任聯邦預算委員會(Committee for a Responsible Federal Budget)數據顯示，川普第一任期推出的政策占其中的8兆4000億元。

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