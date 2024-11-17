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UFC冠軍賽 川普親赴紐約現場「謝票」 馬斯克也在

編譯盧炯燊／綜合報導
UFC執行長懷特(左起)與總統當選人川普、特斯拉執行長馬斯克16日晚間在紐約觀賞UFC 309冠軍賽。(美聯社)
UFC執行長懷特(左起)與總統當選人川普、特斯拉執行長馬斯克16日晚間在紐約觀賞UFC 309冠軍賽。(美聯社)

總統當選人川普16日到紐約市，出席在麥迪遜廣場花園舉行的終極格鬥錦標賽(UFC)重量級冠軍賽UFC 309，這也是他勝選之後第二次離開佛州棕櫚灘地區。

自贏得選舉後，川普即留在佛州棕櫚灘海濱的海湖莊園，籌畫其政府的內閣班子，他上次出門是13日前往華府，與總統拜登在白宮會面。

川普這次專程出席UFC 309冠軍賽，當然不是僅僅到來看比賽，而是對支持者的回應。

多年來川普一直是UFC這個比賽的擁護者，即使在競選期間也出席了三場UFC比賽，贏得了熱烈的掌聲，從而獲得男性選民的支持。

川普在海湖莊園舉行選舉之夜勝利派對時，UFC執行長懷特(Dana White)更是座上客。他形容川普「不會放棄，是最有韌性、最勤奮的人」。他說正是如此，推動了共和黨的完全勝利。

作為UFC的負責人，懷特監管著這個「暴力帝國」，而川普幾十年來一直與此保持著密切聯繫。

在總統選舉前的10月27日，川普就在麥迪遜廣場花園舉行造勢集會，之後又接受57歲的美國播客(Podcast)主持人，以播報UFC成名的羅根(Joe Rogan)選前專訪，在YouTube與Spotify造成旋風效應之餘，羅根在選前之夜更公開支持川普，產生的助選能量難以評估。

羅根的節目在各串流平台創造總計近億流量，打垮傳統兩黨主流媒體，包括福斯新聞(Fox News)、有線電視新聞網(CNN)、微軟國家廣播公司(MSNBC)、紐約時報、華盛頓郵報等影音平台的總量。

UFC 309的冠軍賽，是由瓊斯(Jon Jones)與米奧西奇(Stipe Miocic)對決。瓊斯賽前表示，「總統可能出席，這真是莫大的榮幸。」

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